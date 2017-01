Santi Vidal deixa l'escó per "no ser cap obstacle per al procés"

El jutge Santi Vidal ha renunciat al seu escó al Senat "per no ser cap obstacle per al procés". Així ho ha comunicat oficialment en un comunicat enviat per ERC aquest divendres. La dimissió es produeix després que l'actual cap de files d'Esquerra a la cambra baixa assegurés en una conferència que el Govern havia obtingut dades fiscals dels catalans de forma "il·legal".

Tant el partit d'Oriol Junqueras com el mateix executiu han desmentit les afirmacions del jutge: "He fet unes declaracions en un to col·loquial, he intentat ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat, no s’ajusten a la realitat", es justifica Vidal. Tot i això, ahir, en declaracions a l'ARA, abans de saber la desautorització del Govern i d'ERC, sí que es ratificava en les seves afirmacions.

També assegura que durant les pròximes setmanes suspendrà la seva agenda pública.

La decisió de Vidal s'ha produït després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i d'altres dirigents del partit s'han reunit personalment amb Vidal aquest divendres al matí per demanar-li explicacions. Han evitat la seu nacional d'Esquerra per esquivar les càmeres que s'han acumulat des de primera hora a la cruïlla dels carrers Aragó i Calàbria de Barcelona. Fonts republicanes expliquen a l'ARA que la reunió s'ha resolt en pocs minuts.

Vidal ja tenia presa la decisió abans de començar i s'ha mostrat partidari de renunciar al seu escó per tallar en sec la polèmica. L'executiva del partit ha acceptat la decisió que, de fet, compartia des que dijous al vespre va conèixer algunes de les qüestions que el jutge plantejava públicament.

ERC no era conscient que Vidal expliqués que la Generalitat actuava de forma "il·legal". "Absolutament fals", aclareixen les fonts de la direcció republicana. El partit, però, sí que sabia que el jutge "s'extralimitava" en els seus comentaris i ja li havia demanat en alguna ocasió que deixés de fer-ho.

Ahir a la nit Esquerra encara no havia decidit si prendria alguna mesura disciplinària contra el seu senador, però fonts republicanes admetien la difícil gestió interna de prendre una decisió dràstica.