Santi Vila: "L'autonomisme a Catalunya és mort"

Les declaracions de David Bonvehí parlant d'un possible candidat autonomista del Partit Demòcrata si el procés fracassa, no han agradat a alguns dirigents de la seva formació. El mateix conseller de Cultura, Santi Vila, ha fet declaracions als mitjans de comunicació assegurant que "l'autonomisme és mort" a Catalunya i que el PDECat i el Govern estan "conjurats perquè el procés acabi bé".

Vila ha difós aquestes paraules a través del seu compte de Twitter:

El país fa el seu camí. L'autonomisme a Catalunya és mort! Tots al @govern i al @Pdemocratacat estem conjurats perquè el procés acabi bé pic.twitter.com/eUXPARcqwL — Santi Vila (@SantiVila) 13 d’abril de 2017

Vila ha assegurat que a dia d'avui, i després del procés sobiranista, "mai més un polític que raoni amb clau autonomista" tindrà "res a fer" en unes eleccions i s'ha mostrat compromès amb el referèndum i el programa de Govern del president, Carles Puigdemont.

"Estem al costat del president", ha afirmat.

En una setmana marcada per la tensió al Govern -arran de la divisió entre conselleries per qui assumeix la responsabilitat dels preparatius del referèndum- Vila també ha volgut enviar un missatge clar: "Tot el que sigui especular sobre el compromís dels consellers és un trist favor al repte històric que tenim com a país".

En aquest sentit ha aprofitat per recordar que ell i tots els consellers tenen ja fins a sis avisos del Tribunal Constitucional conforme han de complir amb les seves resolucions que prohibeixen el referèndum.