Santi Vila: "Culturalment, Espanya ja ens tracta com si fóssim independents"

El conseller de Cultura, Santi Vila, afirma que "culturalment Espanya ja ens tracta com si fóssim independents". Vila ho ha dit en resposta a una pregunta parlamentària de la diputada del PP Andrea Levy, que li demanava com havia anat la reunió recent del conseller amb el nou secretari d'estat de Cultura, Fernando Benzo. "L'animo a seguir amb el diàleg amb el govern espanyol per seguir difonent la cultura catalana, que és també la cultura espanyola", ha recordat Levy.

Vila ha dit que la reunió va ser "cordial", però sense cap indici de solució als problemes culturals. "Des del 2011 Espanya s'ha retirat culturalment de Catalunya, ens tracta com si ja fóssim independents. S'han reduït un 44% la inversió en els equipament culturals catalans, cosa que no passa amb els grans equipaments espanyols", ha recordat Vila.

I li ha etzibat per acabar: "Més enllà del diàleg ja podrien començar a fer alguna cosa".