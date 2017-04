Santi Vila assegura que ningú li ha suggerit que deixi el Govern per evitar ser inhabilitat

El conseller de Cultura, Santi Vila, ha participat aquest divendres amb el Govern en ple en la signatura del manifest que compromet a tots els alts càrrecs de l’executiu a " organitzar, convocar i celebrar" el referèndum sobre la independència de Catalunya. Abans, havia passat pels estudis de TV3, on ha lamentat que hi hagi veus -aquesta mateixa setmana un article a ABC’- que l’assenyalin com un dels consellers que podrien abandonar la Generalitat abans de la convocatòria de la consulta per evitar ser inhabilitades. Segons ha explicat, "ningú" li ha suggerit que dimitís per poder concórrer a unes futures eleccions. Vila ha atribuït aquesta "especulació gratuïta" al fet que hi hagi gent interessada en fomentar una campanya per provocar "malestar" al Govern.

"És ben xocant que els que vulguin el millor per a nosaltres diguin que hauríem d'anar-nos-en perquè ens volen protegir, i els que ens desitgen el pitjor diguin que ens n'hem d'anar per ser uns incompetents", ha apuntat durant l’entrevista, recollida per Europa Press.

Vila també ha parlat del cas David Bonvehí per carregar contra la persona que va gravar la conversa i defensar el coordinador organitzatiu del PDECat. " En privat pots incorporar matisos i hipòtesis que en veu alta semblen una frivolitat", ha apuntat Vila, que ha definit Bonvehí com una persona extraordinària i, en canvi, el responsable de la filtració com "algú amb una moralitat molt pobra". Tot i que ell apareix en una foto amb Bonvehí el dia que es va gravar la conversa, ha explicat que no va participar en el dinar, sinó que només es va acostar a saludar al final ja que estava reunit en un lloc proper.