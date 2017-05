Santi Vila sacseja la cursa per ser el pròxim candidat del PDECat

Era un debat aparcat, però Santi Vila l’ha fet ressuscitar. Des que en el comitè nacional del 9 de gener Marta Pascal va fer una crida interna a aturar les travesses sobre qui succeiria Carles Puigdemont com a candidat del Partit Demòcrata (PDECat) a la Generalitat, la qüestió havia quedat en un segon terme. Ara, però, torna a ser ben viva. El motiu? La conferència del conseller de Cultura fa una setmana a la Cambra de Comerç de Barcelona en què, tot i no oficialitzar la seva candidatura, va desplegar el seu discurs més polític i va deixar ben clar que vol jugar un paper en el futur del partit.

Aquell discurs, en què reivindicava la vigència del model liberal i els valors fundacionals dels partits convencionals davant del “sobreescalfament ideològic” i el “bluf” de la nova política, ha “circulat molt” entre el partit, segons explica l’entorn de Vila. També l’entrevista que dies després oferia a La Vanguardia des de la seu de la formació i en què es mostrava disposat a ajudar el PDECat “des d’on faci falta”. “Està ensenyant la poteta”, resumeix gràficament un conseller nacional del partit, que no dubta que, tot i que no ho verbalitzi, Vila està aixecant el dit per ser tingut en compte com a futur candidat. A què? Malgrat que ell manté l’ambigüitat, diversos dirigents del partit a Barcelona descarten que aspiri a l’alcaldia de la capital catalana i el situen en la cursa per liderar la Generalitat.

“És un dels dirigents a tenir en compte”, accepten des de la cúpula del PDECat. Tanmateix, ningú al partit -ni tan sols l’entorn de Vila- espera que l’elecció de candidat arribi abans de setembre, quan s’ha de fer el referèndum. Aquest és un factor que condiciona, i molt, el nom del pròxim cap de llista del Partit Demòcrata, ja que l’escenari varia en funció del resultat del Procés i de les possibles inhabilitacions. De fet, una de les crítiques que alguns dirigents del partit fan al conseller -que ha cultivat sempre la seva imatge de vers lliure-és haver fet aflorar aquest debat “en un moment en què tothom hauria d’estar concentrat en el referèndum”. Fonts pròximes a Vila, però, responen que malgrat que se li vulgui penjar sempre l’etiqueta de poc compromès amb el Procés, Puigdemont “sap que és un dels consellers de qui no ha de dubtar”. En aquest sentit, destaca la ràpida reacció de Vila quan, en filtrar-se la conversa de David Bonvehí en què parlava d’un candidat “autonomista”, va ser contundent: “L’autonomisme està mort”.

Tot i el pas de Vila, la direcció tot just comença a treballar per definir com serà el procediment per triar candidat a la Generalitat -i aclarir, per exemple, si es fan primàries per escollir els caps de llista a totes les províncies o només a Barcelona-, i la previsió és que aquest procediment no s’aprovi fins a l’últim consell nacional abans de l’estiu. Per què, doncs, va moure peça tan aviat? “Qui pica primer, pica dos cops”, opina un dirigent del PDECat que veu amb bons ulls la candidatura de Vila. “Pot consolidar-se com a candidat per la incompareixença d’altres”, apunta un càrrec destacat, que afegeix, però, que sortir el primer també implica tenir més temps per cometre errors.

Fonts pròximes a Vila subratllen, però, que el motiu principal del pas endavant és que el conseller percep la necessitat que el partit es reivindiqui com una opció “centrista” en un moment en què, opinen les mateix fonts, el Procés està escorant la política catalana cap a l’esquerra. S’hi suma també, assenyala una veu pròxima a l’exalcalde de Figueres, la necessitat que el partit compti aviat amb un candidat que els catalans puguin identificar. “Comencem a tenir pressió externa per aclarir qui serà el nostre aspirant a la Generalitat”, admet un dirigent ben connectat amb la cúpula.

El moviment de Vila ha sacsejat, doncs, la cursa per ser la cara visible del PDECat a les pròximes eleccions catalanes -que encara no tenen data- i ha fet que s’analitzin els pros i contres de l’ara conseller. Un dirigent que sap el que és treballar al Govern amb Vila situa entre les seves virtuts que és ben vist tant pel tàndem que dirigeix el partit, Marta Pascal i David Bonvehí, com per l’expresident Artur Mas -encara amb una forta ascendència sobre les decisions que es prenen al partit- i el president Carles Puigdemont. Un altre dirigent apunta també entre els seus avantatges que no està identificat amb una única família, sinó que és ben vist per tots els sectors.

A l’espera de competidors

D’altres, però, li retreuen poc coneixement en economia i recorden, a més, que Vila ja va perdre la cursa per presidir el consell nacional. Aleshores va ser derrotat per l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, que també ha aparegut a les travesses i que està vinculada al sector socialdemocràta, del qual també forma part Josep Rull. De fet, són diversos els dirigents consultats que diuen que esperen que l’ara conseller de Territori també acabi fent el pas per ser candidat. De moment, però, fonts pròximes a Rull afirmen que prefereixen esperar un temps, ja que ara està concentrat en la seva feina al capdavant del departament. En el ball de noms apareix també, tot i que amb menys força, una altra habitual de les travesses, la consellera de la Presidència, Neus Munté. Tot i els moviments de Vila, la incògnita de qui serà el candidat es mantindrà.