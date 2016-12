Antoni Bassas entrevistarà Gabriel Rufián, aquest dimarts, a l'Ara.cat

Aquest dimarts, el periodista Antoni Bassas entrevistarà el líder d'ERC al Congrés de Diputats, Gabriel Rufián, que en les seves darreres intervencions des del faristol de la cambra espanyola ha enervat el PP, el PSOE i Ciutadans. Demà, a partir de les 11.00, es podrà seguir en directe a través de l' Ara.cat.

Descobreix les intervencions de Rufián al CongrésL'entrevista arriba després de la cimera del referèndum, en què el sobiranisme va advocar conjuntament per un referèndum pactat amb Madrid i per fer una campanya per explicar la voluntat del Parlament en l'àmbit espanyol i també internacional.

Rufián, que ara es mou en els cercles de Madrid, valorarà els darrers successos polítics, pocs dies abans de començar un any determinant pels independentistes: el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va prometre un referèndum d'independència la tardor de l'any que ve.