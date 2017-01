"Seguiu sent establishment", Demòcrates de Catalunya esclata contra el PDECat per la seva imatge corporativa

Nou episodi de tensió en les relacions entre el Partit Demòcrata (PDECat) i Demòcrates de Catalunya. Dues formacions que van anar juntes a les eleccions espanyoles del 20-D però que des d'aleshores han viscut un distanciament que aquest dissabte ha viscut un nou capítol, després que la cúpula de Demòcrates hagi esclatat a les xarxes socials pel fet que la formació hereva de Convergència utilitzi l'adjectiu "demòcrata" en la seva imatge corporativa. "Seguiu sent establishment", ha criticat el portaveu de Demòcrates i diputat de Junts pel Sí, Antoni Castellà.

Deprés de tot només us vàrem demanar que no féssiu servir el nostre nom, però tant us fa, seguiu sent establishment pic.twitter.com/dvIeJm6Stk — Antoni Castellà #SÍ (@CastellaToni) 28 de enero de 2017

Castellà ha recordat a través del seu perfil de Twitter que tot i que el seu partit va demanar al PDECat que no fes servir l'adjectiu "demòcrata" en la seva imatge de marc, aquests l'han incorporat en el seu logotip i en els seus cartells, on la formació es presenta només com a Partit Demòcrata. De fet, la formació fruit d'una escissió d'Unió i el PDECat ja van topar quan, en un primer moment, aquests últims van intentar dir-se Partit Demòcrata de Catalunya, un nom que finalment Interior va vetar.

Les crítiques de Castellà s'han reproduït també entre altres dirigents de Demòcrates de Catalunya, que han mostrat el seu malestar a través de les xarxes socials. Així, la també diputada de Junts pel Sí, Assumpció Lailla, ha carregat contra el PDECat per mostrar "les mateixes maneres de tota la vida".

Lailla ha censurat, a més, que "fins i tot a les primeres de canvi se saltin els seus estatuts", en al·lusió al fet que ahir el consell nacional del PDECat aturés la dimissió de quatre membres de l'executiva en compliment del règim d'incompatibilitats.