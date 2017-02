El Senat va gastar 1,6 milions d'euros en viatges durant el 2016

El Senat va gastar 1,64 milions d'euros durant el 2016 en els viatges dels 266 membres de la Cambra Alta. La despesa s’ha reduït en mig milió respecte l’any anterior, a causa del descens de l’activitat parlamentària del 2016 per la repetició d’eleccions i l’espera en la formació del govern central.

En total, els 266 senadors van gastar 1.645.976 euros, el que suposa una mitjana de 515 euros al mes per cap. Les dades han estat publicades per la Cambra amb diversos mesos de retard. Segons informa Europa Press, les agències de viatges encara no havien facilitat totes les dades al Senat, que les ha publicat en el mateix moment que les ha rebut.

El gruix de les despeses es produeix, igual que en anys anteriors, en els viatges que els senadors realitzen entre la seva circumscripció i Madrid . En total, un 87,8% (1,44 milions) va invertir-se en bitllets de mitjans de transport col·lectius (avió, trens, autobús o vaixell, i també el gasoil i la despesa en peatges). A més, el Senat va pagar 194.500 euros en activitat política , és a dir, en els desplaçaments per feina en l es diferents províncies . El tercer apartat de despeses està dedicat als viatges oficials , que en el total del 2016 van suposar 3.024 euros.

Les despeses en viatges han variat considerablement entre trimestres: l’últim de l’any, en plena activitat parlamentària, el cost dels viatges va ser de 540.000 euros mentre que, d’abril a juny, a les portes de les segones eleccions generals, va reduir-se a 255.000.

La Cambra Alta ofereix les dades de despesa des del 2014, arran de la polèmica pels viatges a Canàries de José Antonio Monago (PP) quan era senador per Extremadura. Les xifres que es fan públiques són les totals i en cap cas es detalla la despesa per partit, senador, viatges ni destins. L’any 2015, una època de plena activitat política fins a la dissolució de les Corts, a finals d’octubre, els senadors van gastar un total de 2,17 milions d’euros (700 euros al mes).