De la Serna diu que els 1.900M€ que anunciarà Rajoy aniran a "un pla realista amb actuacions concretes"

En una entrevista a El Món a Rac1, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat que els 1.900 milions d'euros que anunciarà Rajoy avui per a Rodalies aniran a "un pla realista, viable i amb actuacions concretes", entre les quals hi ha, per exemple, "la renovació integral de vies o el desdoblament de la R3 en el tram Parets - La Garriga".

"No és un pla de 4.000 milions, sinó un pla que ens comprometem a fer realitat" -ha dit i ha afegit- "som conscients que la inversió hauria de ser més gran, però hem fet una feina molt sensata, realista i coherent, perquè volem fer realitat el nostre compromís."

De la Serna ha insistit en què el ministeri ha fet una feina d'anàlisi de les obres que es poden fer i per això ara parlen "de calendaris i d'actuacions realitzables" i ha assegurat que seguiran venint a Catalunya.

"No ens ho creiem"

En una entrevista en el mateix programa de ràdio, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull ha assegurat que el Govern no es creu aquest pla d'inversions a Rodalies: "Si no han esta capaços d'executar 306 milions d'euros en obres d'urgència per garantir la fiabilitat del sistema de trens, com pot venir Rajoy sense dir-nos res abans i dir que invertiran 1.900M€? Hi ha un dèficit clamorós de credibilitat".

El titular de Territori ha tornat ha reclamar la transferència d'infraestructures i ha assegurat que només així, "s'assolirien els nivells d'execució superiors als que garanteixen ells". Rull també ha dit que aquests 1.900 milions "ja estan megapromesos".

El conseller ha demanat que es compleixi el que ja s'havia promès i ha dit que ta nt els governs del PP com els predecessors "arrosseguen incompliments des de fa dècades". " Entre el que es compromet i el que es pressuposta hi ha un decalatge i encara més gran amb el que s'executa", ha conclòs.