El Parlament obre les agendes dels diputats i fa públiques totes les reunions amb els lobis

La Confederació Patronal del Tercer Sector Social, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, l' Associació Catalana d'Executius, Directius i Empresaris (ACEDE), el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, i les assessories Public Affairs Experts i Kreab Ibèria han estat els primers grups d'interès en inscriure's al registre de lobis que el Parlament impulsa des d'aquest dimarts. "És un pas endavant del Parlament per esdevenir una cambra més oberta i transparent al servei dels ciutadans del país", ha explicat aquest dimarts orgullosa la presidenta, Carme Forcadell, en la presentació pública del registre. El setè lobi registrat, l' Associació pel Refugi Casa Nostra Casa Vostra, ja té un primer acte que es pot consultar a la seva agenda: el 2 de març es reunirà precisament amb Forcadell.

Totes les persones físiques o jurídiques que pretenguin influir en una tramitació parlamentària de forma "permanent i continuada" estan obligades a inscriure's al registre. Si no ho fan, la cambra vetarà el seu accés als diputats. Si prefereixen seguir en l'anonimat, però tot i això aconsegueixen reunir-se o compartir informació amb diputats, el Parlament aplicarà les sancions previstes, que poden arribar als 12.000 euros de multa tant pel grup d'interès com pel diputat.

Des d'aquest dimarts les agendes dels diputats són públiques a través de la web del Parlament i en la fitxa de cadascun es podrà consultar amb quins dels grups d'interès s'han reunit o té previst reunir-se en els quinze dies següents. La informació, que també ha d'incloure correus electrònics i trucades o missatges telefònics, però, no cal que estigui actualitzada a diari. " Hem fet un pas més com a Parlament en la qualitat democràtica d'aquest país. I tots ens sentim molt orgullosos", ha subratllat Forcadell. El Parlament es converteix des d'aquest dimarts en la primera cambra legislativa de l'Estat en tenir un registre de grups d'interès.

A través de la web del Parlament, els lobis podran registrar-se de forma senzilla. Inicialment, se'ls demana que detallin el nom, el NIF i l'activitat a la qual es dediquen i per la qual volen influir en la tramitació de les lleis. Aquest primer pas els dona accés a les reunions amb diputats, però abans d'un mes hauran d'haver facilitat informació més concreta sobre la seva activitat econòmica per completar el registre.

El Parlament ha dividit els grups d'interès en cinc categories. Una primera reservada per a les consultories professionals i els despatxos d'advocats; una segona per a les empreses; una tercera per a les ONG's; la quarta per als grups de reflexió i les institucions acadèmiques i de recerca; i un cinquè grup per a aquelles persones físiques o jurídiques que no estiguin dins d'aquests sectors.

Lluita conta la connotació negativa dels lobis

"En la nostra societat, els grups d'interès o lobis tenen una connotació negativa. Nosaltres ho veiem al contrari. És bo que n'hi hagi. S'ha d'entendre en positiu. Requereix un canvi de mentalitat i treballem perquè així sigui", ha explicat Forcadell. Per això, ha dedicat bona part de la roda de premsa a destacar els avantatges per als lobis, per als diputats i per a la ciutadania que comporta el registre de grups d'interès.

Als lobis, estar inscrits els permetrà tenir una acreditació especial per accedir al Parlament. La mateixa que podien aconseguir ara per als dies puntuals que la sol·licitessin, però de caràcter permanent. A més, estaran inscrits en els canals de distribució d'informació preferents del Parlament i rebran una acreditació de qualitat en transparència. A canvi, hauran d'acceptar que es publiqui la informació relacionada amb la seva activitat i hauran de complir el codi de conducta de la cambra.

Cap a un registre únic

Formalment, el registre del Parlament i el del Govern són diferents, però les dues administracions han treballat per a la confluència de les dades. D'aquesta manera, quan un grup d'interès ja inscrit al registre del Govern es doni d'alta al del Parlament, només se li demanarà que faciliti el seu número de registre.

El mecanisme per saber amb qui s'han reunit els lobis serà, però, diferent. Si les reunions són amb alts càrrecs del Govern, es podran consultar a través del Portal de Transparència de l'executiu, encara que el conseller en qüestió també sigui diputat. En aquest cas, la seva fitxa a la web del Parlament tindrà un enllaç a l'agenda pública del conseller. A diferència del Parlament, el Govern no personalitza les agendes i publica, per cada conselleria, totes les reunions amb lobis dels seus alts càrrecs.

ANC, Òmnium i AMI són lobis per al Parlament

Una altra diferència amb el registre del Govern són les entitats que són considerades grups d'interès. Al registre de l'executiu, ni l'ANC, ni Òmnium Cultural ni l'AMI estan inscrits al registre de grups d'interès. Tot i les limitacions que això comporta a l'hora de tenir accès a reunions amb els membres del Govern, els seus responsables no han tingut cap problema en accedir a trobades de màxim nivell. " Aquestes entitats s'hauran de registrar per poder reunir-se amb els diputats", ha explicat Forcadell, expresidenta de l'ANC, en el cas del Parlament. La presidenta de la cambra catalana ha afegit una excepció: "Sempre que vulguin influir en una tramitació parlamentaria, no per altres motius".

Empreses, sindicats, grups de recerca, patronals, ONG's, entitats sobiranistes...sempre que un grup d'interès vulgui influir de manera "permanent i continuada" en la feina dels diputats hauran de formar part del registre de lobis. En canvi, queden excloses les AMPAs o les seccions sindicals de les empreses perquè es considera que la seva capacitat d'influència es refereix únicament a casos puntuals.

El Govern amplia el seu registre als ajuntaments i diputacions

Aquest dimarts el Govern també ha presentat una important novetat pel que fa al seu registre de grups d'interès. Tal com va publicar aquest dilluns l'ARA, a partir d'ara el registre s'ampliarà a la resta d'administracions públiques (excepte el Parlament). Diputacions, ajuntaments, entitats municipalistes, consells comarcals i universitats públiques s'afegeixen a les conselleries de la Generalitat i compartiran un únic registre.

Com que la llei de transparència preveia que cada administració s'encarregués de crear el seu propi registre de grups d'interès, el Govern ha aprovat aquest dimarts un decret llei que crea un únic registre de lobis per a Catalunya i elimina l'obligatorietat de crear-lo a la resta d'administracions. El conseller de Justícia, Carles Mundó, ha explicat en roda de premsa que, gràcies a la decisió de l'executiu, s'evitarà que hi hagi a Catalunya 2.000 registres diferents sobre el mateix tema.

"Creem un únic registre per posar les coses més fàcils i assegurar la transparència", ha indiciat. Segons ell, "amb 2.000 registres hauríem fet que els ciutadans no acabessin de conèixer quina era l'activitat real dels lobis que es relacionen amb les administracions". " Un únic registre servirà per fer un seguiment més precís", ha afegit.