Setze maneres d’elaborar una factura falsa

“Adequació de diferents sales i espais i assistència tècnica realitzades al Palau i al Petit Palau”. Aquest és el concepte que apareix en les 13 factures d’Hispart del 2004 que els investigadors van trobar al Palau de la Música. Els treballs pujaven a 824.000 euros. Casualment el mateix valor que el que l’empresa va facturar a Convergència per a la campanya de les eleccions europees del mateix any. Ahir el directiu de la companyia va admetre al judici que van cobrar els serveis electorals al Palau de la Música per ordre del partit i que van falsificar el concepte de les factures per camuflar que es tractava d’encàrrecs del partit polític. Ho van fer per ordre de Convergència, segons va dir. Als calaixos del Palau de la Música els investigadors hi van acabar trobant desenes de factures més -tres eren d’Altraforma- que, o bé responien a encàrrecs del partit d’Artur Mas abonats per l’entitat cultural, o bé es tractava de treballs inexistents que en realitat servien per amagar, creu el ministeri públic, els desviaments de diners al partit. Totes juntes sumen dos milions d’euros.

En el cas de les factures que segons la fiscalia servirien per camuflar les sortides de diners cap a Convergència, apareixen conceptes més abstractes com ara “ Mailings per a la difusió de promocions”, “Tractaments de fitxers” o “Fullets publicitaris”. Les societats que les emetien mai havien treballat per al Palau, però eren grans proveïdors de Convergència. En total se’n van trobar una dotzena. Només en una hi constava la data teòrica dels treballs: aquell dia no es va celebrar cap acte al Palau que la justifiqués. Ahir la fiscalia no va poder arrencar la confessió de l’únic dels representants d’aquest tipus de companyies que van pujar a l’estrada, però encara n’han de declarar més i el ministeri públic té abundant documentació per refermar les seves tesis.

Investigats a última hora

Tot i la rellevància que han acabat prenent les declaracions dels dos empresaris d’Hispart i Altraforma que ahir van confessar haver facturat treballs del partit al Palau per ordre de CDC, el cert és que ells dos van ser dels últims investigats pel cas Palau. Inicialment els van citar a declarar com a testimonis, quan van aparèixer les factures entre la documentació de Jordi i Gemma Montull. Quan la investigació es va tancar per primer cop l’any 2013, tot i que la documentació formava part del sumari, ells no constaven com a processats ni investigats.

Va ser l’acusació popular exercida per la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) qui va demanar a l’Audiència de Barcelona incloure’ls. El tribunal els va fer cas. La investigació del Palau va tornar al jutjat d’instrucció 30 i va ordenar que els citessin a declarar com a imputats. El tràmit va acabar demorant la investigació fins a l’any 2015, però l’estratègia ha acabat donant els seus fruits. Dos d’ells han corroborat les tesis de les acusacions. Un altre no ha declarat perquè la factura que li atribuïen ha prescrit: era del 2007 i per 20 dies no ha arribat al judici.