El Síndic de Greuges té accés directe a la Comissió de Venècia

El Govern no pot accedir directament a la Comissió de Venècia, l'òrgan del Consell d'Europa que, entre d'altres, s'encarrega d'avaluar els referèndums internacionals. Aquest dijous fonts de l'executiu i de JxSí van insistir molt en aquesta qüestió davant la petició que va fer el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, que aquest divendres ha insistit en el fet que existeixen "altre vies" perquè la llei de transitorietat jurídica, la norma que regularà la consulta del setembre, arribi als juristes. Coscubiela ha parlat de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa i del Comité de Regions, dos organismes amb representació catalana. Existeix, però, una altra via més directe: la del síndic de Greuges.

Rafael Ribó combina les atribucions de síndic català amb les de president de l'institut dels síndics de greuges europeus. I aquest organisme sí que té accès a la Comissió de Venècia. Aquest divendres, el mateix Ribó ho ha confirmat al Parlament, on presentava un informe sobre la "difusa" separació de poders a l'estat espanyol. "Com a president de l'Institut Europeu de l'Ombudsman he d'assistir a reunions de la Comissió de Venècia però, fins ara, només ho he hagut de fer per qüestions relacionades amb els síndics europeus", ha respost quan li ha preguntat la premsa.

El síndic ha preferit "no respondre" quan se l'ha interpel·lat per saber si acceptaria la funció de mediador en cas que el Govern li ho demanés. "De moment no ha passat", ha insistit.