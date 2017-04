Societat Civil Catalana organitza un acte a Madrid per contrarestar el discurs sobiranista

Traslladar el discurs unionista a Madrid per contrarestar, així, el relat dels sobiranistes. Aquest és l'objectiu de la campanya que Societat Civil Catalana (SCC) engega el proper dimarts 25 d'abril a Madrid i que preveu estendre per diverses ciutats espanyoles com Valladolid, Sevilla o Bilbao. L'entitat unionista prepara un acte pel proper dimarts per intentar explicar com ha influït la "propaganda nacionalista i independentista" en el comportament dels ciutadans amb el títol'Què està passant a Catalunya'.

I per fer-ho, l'entitat ha convidat l'exministra del govern socialista, Josep Borrell; el portaveu de Cs al Congrés, Juan Carlos Girauta; la vicesecretària d'estudis i programes del PP i diputada dels populars al Parlament, Andrea Levy, i l'historiador i periodista, Fran Carrillo. Ells han de ser els encarregats d'explicar per què "el nacionalisme català ha arribat tan lluny".

El vicepresident de SCC, Álex Ramos, assegura que "la informació que arriba a Espanya és insuficient" i per això, volen anar a Madrid per donar la seva "visió de la manera més objectiva possible". Donar la seva visió, però també "trobar complicitats", perquè el problema català, ha assegurat, és un "problema espanyol" i per això, volen demanar "ajuda" a Espanya per fer-hi front.

L'entitat també prepara una carpa per Sant Jordi a Barcelona, on acollirà autors com el propi president de l'entitat, Mariano Gomà, que signaran llibres. SCC també serà present durant la Feria d'Abril, on repartiran 50.000 ventalls que portaran el lema 'SCC, gent d'Espanya' i organitzaran trobades amb col·lectius iberoamericans i andalusos.