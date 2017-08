Societat Civil Catalana critica la xiulada al Rei i a Rajoy durant la manifestació contra el terrorisme

Societat Civil Catalana ha lamentat "profundament" els xiulets que han rebut tant el Rei com el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, durant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona contra el terrorisme. L'entitat espanyolista considera que és "una acció política i reivindicativa" que no "té res a veure amb l'esperit d'unitat i concòrdia" que, asseguren, hauria de predominar en aquest tipus d'actes.

En un comunicat, SCC veu com una "greu irresponsabilitat i una falta de respecte a la memòria de les víctimes, els afectats i les seves famílies" que s'hagi fet una "instrumentalització política" de la manifestació. De fet, l'entitat censura que s'hagin exhibit estelades i s'hagin "corejar consignes partidistes i ideològiques" durant la mobilització perquè consideren que "trenquen amb la raó de ser de la manifestació".

De totes maneres, l'entitat explica que defensa "la llibertat d'expressió i manifestació", però no creuen que aquesta tarda "no era l'escenari per fer reivindicacions partidistes i ideològiques". Tant el rei Felip VI com el president del govern espanyol han rebut xiulets per la seva presència a la manifestació i la seva relació amb la monarquia d'Arabia Saudita.