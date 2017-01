Sol Daurella abandona el consell consultiu del Diplocat

La presidenta de Coca-Cola European Partners, Sol Daurella, ha decidit abandonar el consell consultiu del Diplocat. Segons ha avançat elnacional.cat i ha confirmat l' ARA, Daurella ha sol·licitat la baixa del consell a Carles Puigdemont, que també és president del Diplocat, "per motius personals". El Diplocat ja ha eliminat el seu nom de la pàgina web.

540x306 28 dels 39 membres del consell consultiu del Diplocat van sopar ahir amb Puigdemont. / GENERALITAT 28 dels 39 membres del consell consultiu del Diplocat van sopar ahir amb Puigdemont. / GENERALITAT

A finals de novembre, quan es va fer pública la llista de les 39 personalitats catalanes - avançat per l'ARA- Sol Daurella ja va rebre moltes crítiques per posicionar-se a favor de la independència, i fins i tots a les xarxes es va promocionar un boicot als productes de Coca-Cola. Dos mesos després, Daurella, que també és cònsol honorària d’Islàndia a Espanya- ha demanat deixar el seu càrrec, que no tenia cap retribució econòmica.

El Diplocat va escollir aquestes persones per al consell consultiu per la seva “influència internacional” en diferents camps i repartits per diferents regions del món. Bona part són catalans universals, com Xavi Hernández, Josep Carreras, Jordi Savall o Carme Ruscalleda, que viatgen per tot el món fent bandera dels seus orígens, i altres, d'estrangers “catalanòfils” com Arturo Sarukhan –ambaixador de Mèxic als EUA entre el 2007 i el 2013–, Mary Ann Newman –directora executiva del Farragut Fund for Catalan Culture als EUA– o Ambler Moss –ambaixador dels EUA a Panamà (1978-82), vicecònsol dels EUA a Barcelona (1964-1966)–. En aquesta llista, però, ja no hi és Sol Daurella.