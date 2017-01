Soraya Sáenz de Santamaría rebrà Inés Arrimadas a la Moncloa

Ja hi ha data i lloc per a la reunió que mantindran la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas. La trobada tindrà lloc l' 1 de febrer a les 16.30 h a la Moncloa.

Aquesta trobada es farà després que Arrimadas, cap de l'oposició al Parlament, demanés una reunió al govern espanyol davant l'absència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Conferència de Presidents.

La reunió es celebrarà per parlar dels temes que es van dur a terme durant la Conferència de Presidents i " per donar veu als catalans", ja que des de C's consideren que la veu dels catalans va quedar òrfena per l'absència de Puigdemont a la trobada.

La líder de C's a Catalunya va explicar el 17 de gener, el mateix dia de la Conferència, que el seu partit havia esperat fins a l'últim moment per demanar la reunió per si Puigdemont decidia finalment anar a la trobada. "Li hem donat una oportunitat fins a l'últim minut, però la seva irresponsabilitat va més enllà de la nostra prudència", va afegir.