Quan Soraya Sáenz de Santamaría 'citava' Joan Coma

Hi va haver un temps que, sense saber-ho, la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, 'citava' el regidor de la CUP a Vic Joan Coma. Un temps en que un podia dir que "per fer la truita s'han de trencar els ous" des de la Moncloa i sense acabar havent de declarar davant l'Audiència Nacional.

Va ser durant el torn de preguntes dels periodistes després d'una reunió del consell de ministres, del maig de 2013, quan Soraya Sáenz de Santamaría va pronunciar la frase: " per fer la truita s'han de trencar els ous". Sáenz de Santamaría, que en aquell moment era portaveu del govern espanyol, va fer servir aquesta " expressió una mica d'estar per casa" per demanar a tots els partits, especialment al PSOE, "un esforç de generositat i d'entesa, perquè cal canviar les coses".

Aquesta resposta la va donar després de la insistència dels periodistes en saber quan estaria preparada la reforma de l'administració local i autonòmica que havia anunciat l'executiu.

Coma, que aquest dimarts s'ha reunit amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va haver de declarar davant l'Audiència Nacional per un presumpte delicte de sedició, una declaració de la qual aquest dimarts ha transcendit el vídeo.