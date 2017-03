Sospites de maniobres en el cens del PSOE per beneficiar Susana Díaz

Qui votarà en les primàries del PSOE del maig? La xifra és, en plena precampanya, encara una incògnita. Només Ferraz controla quants afiliats tenen en aquests moments els socialistes. I la xifra és clau per saber quina candidatura compta amb més suports: l'encara virtual de la presidenta andalusa, Susana Díaz -que te intenció de formalitzar-la fins l'abril, si finalment fa el pas a Madrid-; la de l'exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez; o la de l'expresident del Congrés, Patxi López. Tothom al partit dona per descomptat que aquestes primàries mobilitzaran més gent que no pas les del 2014 entre Sánchez i l'ara susanista Eduardo Madina, però el gran dubte és qui podrà, vertaderament, participar-hi.

Diferents agrupacions han alertat fins ara de dificultats per poder afiliar-se al partit de cara a la cita congressual del juny. L'única denúncia per escrit prové, de moment, d'Albacete, on s'està retardant l'aprovació de fins a 180 actes, però també hi ha registrades fins a 50 queixes a València. Els sanchistes sospiten de maniobres des de la gestora per incloure només els afiliats que donaran suport a Susana Díaz. El diputat per València José Luis Ábalos, que s'ha incorporat a l'equip de campanya de Pedro Sánchez, ha demanat a Ferraz aquest divendres la necessitat d'"aclarir" tots aquests casos. No volen parlar encara de frau, però alerten que no tenen accés al cens i serà molt difícil detectar la variació respecte el 2014, en què llavors hi havia 198.123 inscrits al cens, dels quals van participar en les primàries 131.663.

De moment la gestora ha iniciat una campanya de "reafiliacions". Primer, ha aconseguit que perquè el PSC participi en les primàries els seus 17.238 militants -a data del 2016- s'inscriguin prèviament en un cens de Ferraz que s'obrirà la setmana que ve. Una forma de minimitzar l'impacte que poden tenir en les votacions, conscients que hi ha menys vot favorable a Díaz a Catalunya, així com també el pes dels delegats que s'aporten al congrés estatal del juny i que té a veure amb els militants de cada comunitat. En resum, una forma de llimar el poder del PSC en la presa de decisions.

La segona iniciativa de la gestora ha estat demanar el mateix, per carta, a tots els afiliats a l'exterior. Els secretaris d'Organització del PSOE a Amèrica han rebut una carta, amb data el 7 de febrer, i firmada pel seu homòleg a la gestora, Mario Jiménez, en què els demanen que el seu "cens sigui actualitzat a través del Portal d'Agrupacions del PSOE". Per fer-ho, els militants han de confirmar el seu estat i complementar les dades personals, adjuntant un document en vigor, com el DNI o el passaport. "Sense completar tots aquests requisits, en cap cas podrem confirmar l'alta del militant , per tant, no figura en el cens", assenyala la gestora en la missiva. Per a molts dels militants a l'estranger tenir el document en vigor no sempre és fàcil, recorden.

L'equip de Pedro Sánchez ha exigit a Ferarz que "no obligui els militants a l'exterior a reafiliar-se" per poder votar i ha comparat la decisió amb el "gran error" que va cometre el govern de Zapatero en crear el vot sol·licitat. "El que demano a la gestora és transparència en el procés i que faci marxa enrere en aquesta decisió, perquè és inexplicable", ha dit la diputada per Astúries Adriana Lastra, també membre de l'equip de campanya del PSOE.

540x306 La nova seu de la candidatura de Pedro Sánchez a les primàries del PSOE, situada al barri madrileny de Chamberí. M.F.F. La nova seu de la candidatura de Pedro Sánchez a les primàries del PSOE, situada al barri madrileny de Chamberí. M.F.F.

Sánchez estrena seu en un dels barris acomodats de Madrid

La candidatura de Sánchez ha estrenat aquesta setmana seu en un dels barris acomodats del centre de Madrid: Chamberí. Es tracta d'un petit local de lloguer a 2.000 euros a mes que es finançarà a través d' un crowdfunding que han llançat aquest mateix divendres, i que pretén recollir fins a 30.000 euros per a la campanya. En poc més d'una hora des del seu llançament ja portava més de 7.000 euros recaptats.

Des que va estrenar pàgina web el gener, fins a 80.000 persones s'han inscrit a la pàgina web de Pedro Sánchez per donar suport a la seva candidatura. L'equip de campanya calcula que un 90% d'ells són militants del partit, és a dir, 68.000. De ser real i totes aquestes persones votessin en les primàries, significaria que trauria més vots que no pas en les del 2014, en què va sumar 64.068 enfront els 47.734 d'Eduardo Madina.

Des de fa setmanes que Ferraz i Sevilla han entrat en estat de pànic per la força que exhibeix Sánchez acte rere acte. Per als sanchistes, estan palpant un gran "entusiasme" de la militància, que s'ha convertit en "activista" del "no és no" a Mariano Rajoy. "Fins ara no havíem vist mai -i mira que porto 36 anys afiliat- una mobilització tan gran com en aquesta campanya, que desperta l'entusiasme i il·lusió de la gent", ha dit Ábalos durant un contacte informatiu amb els mitjans.