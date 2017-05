El Suprem anul·la el concurs fet a mida de Pérez dels Cobos per anar al tribunal d'Estrasburg

Aplanar el camí a l' expresident del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Pérez dels Cobos (55 anys), per entrar en el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i tallar d'arrel les possibilitats de la seva antecessora, María Emilia Casas (66). Aquesta és la raó per la qual, segons l'associació progressista Jutges per a la Democràcia, el govern espanyol va limitar a 61 anys l'edat màxima dels aspirants a aquest càrrec. El Tribunal Suprem ha donat la raó a aquest col·lectiu i ha anul·lat aquest requisit, que considera “una discriminació per raó d'edat”.

El procediment regulat per l'executiu té com a objectiu substituir l'actual titular de la plaça a Estrasburg en representació d'Espanya, el progressista Luis López Guerra, nomenat durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En un consell de Ministres del mes de gener es va introduir per primera vegada aquest límit d'edat com a requisit, cosa que facilitava les opcions del favorit del PP, Pérez dels Cobos. Tant ell com Maria Emilia Casas són catedràtics de Dret del Treball i els dos han estat presidents del Tribunal Constitucional.

Jutges per la Democràcia va recórrer la decisió en considerar que no solament era discriminatòria per raó d'edat, sinó també per raó de sexe, en ser Casas la principal perjudicada pel nou requisit. La Sala del Contenciós del Suprem, en una decisió molt controvertida, va decidir suspendre cautelarment el procés de selecció perquè el recurs no perdés la seva finalitat. De no haver-ho fet, la plaça podria haver-se cobert amb el requisit impugnat.

En la deliberació de la sentència s'ha produït un empat entre els membres de la secció quarta d'aquesta Sala -igual que en suspendre el procés de selecció-, la qual cosa ha obligat a convocar la Sala de Discòrdia, que consisteix a afegir a aquesta secció al president, al magistrat més nou i el més antic de la Sala del Contenciós. Amb aquesta composició ampliada, el tribunal ha anul·lat el topall de 61 anys per als candidats aprovat pel govern espanyol.

De moment, el Suprem solament ha traslladat la decisió del cas a les parts. En els propers dies es coneixerà la sentència íntegra amb els raonaments jurídics que han portat a adoptar-la. Fins ara, els requisits per optar a una plaça en el TEDH eren tenir nacionalitat espanyola i un bon coneixement d'un dels idiomes oficials d'aquest òrgan depenent del Consell d'Europa (anglès i francès) i almenys suficient coneixement passiu de l'altre.