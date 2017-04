El Suprem denega suspendre la condemna d'inhabilitació d'Homs i que sigui eurodiputat

El Tribunal Suprem ha desestimat la petició de Francesc Homs que se suspengui la seva pena d'inhabilitació -d'un any i un mes- fins que el Tribunal Constitucional (TC) respongui al seu recurs. Així ho ha decidit la Sala Segona, que ha inclòs la "impossibilitat d'exercir càrrecs públics en institucions europees", tal com ja va fer ahir la Fiscalia.

En conèixer la seva condemna per un delicte de desobediència greu, Homs va demanar a l'alt tribunal si la pena també l'impedia accedir a càrrecs en altres institucions de fora l'estat espanyol, com el d'eurodiputat al Parlament Europeu. "No hi ha dubte" que la pena "ateny qualsevol àmbit", destaca el tribunal.

Els set tribunals que van jutjar Homs s'han negat a suspendre l'execució de la pena fins que el TC resolgui el recurs presentat per l'exconseller de la Presidència. Han assenyalat que, "en tot cas", és el mateix TC qui pot fer-ho "d'acord amb l'article 56 de la seva Llei Orgànica".

En l'auto, la Sala ha volgut recordar a Homs que va ser condemnat per "negar-se obertament a complir una resolució judicial", en referència a la providència dictada pel TC del 4 de novembre de 2014.