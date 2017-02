El Suprem conclou que la magistrada Àngels Vivas no va ser discriminada pel fet de ser dona ni per defensar el dret a decidir

El Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dilluns els dos recursos que la magistrada Àngels Vivas va presentar contra la designació d' Antonio Recio com a president de l'Audiència de Barcelona, al·legant que, malgrat que ella tenia més experiència que el seu rival, va ser discriminada pel fet de ser dona i per haver signat el manifest dels 33 jutges a favor del dret a decidir. La sala contenciosa Administrativa del Suprem ha rebutjat tant el recurs que al·legava vulneració de drets com el que defensava que els seus mèrits per accedir al càrrec són superiors als de Recio.

Recio, de la conservadora Associació Professional de la Magistratura (APM), es va imposar a Vives, de l'associació progressista Jutges per la Democràcia (JD), malgrat estar situat en el lloc 1.359 de l' escalafó judicial, mentre que la magistrada ocupa el 159. Ella també comptava amb més anys d'experiència -33 anys contra 25.

La fiscalia del Tribunal Suprem va reconèixer en un informe el juliol passat que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) havia discriminar la magistrada, però els magistrats no han opinat el mateix aquest dilluns. Malgrat que ja han anunciat el veredicte, que confirma el nomenament d'Antonio Recio com a president Audiència Barcelona, els arguments per fonamentar la decisió seran coneguts en els pròxims dies.