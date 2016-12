El jutge del Suprem posa Homs a un pas del banc dels acusats pel 9-N

260x366 El cap de files del PDECat a Madrid, Francesc Homs / PACO CAMPOS / EFE El cap de files del PDECat a Madrid, Francesc Homs / PACO CAMPOS / EFE

El jutge de la sala segona del Tribunal Suprem, Andrés Palomo del Arco, instructor de la causa seguida per delictes de prevaricació i desobediència contra l'exconseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i actual diputat Francesc Homs en relació amb la consulta del 9-N, ha dictat aquest dijous una interlocutòria que deixa el portaveu del PDECat al Congrés a un pas del banc dels acusats.

El magistrat fa efectiva la transformació de les diligències prèvies en procediment abreujat, amb la qual cosa posa fi a la instrucció i dóna un termini de deu dies a la Fiscalia perquè sol·liciti l'obertura de judici oral i formuli escrit d'acusació.

Segons una dura interlocutòria de 33 pàgines en què s'acusa Homs i el Govern de contrariar "grollerament" l'ordenament jurídic i de justificar-ho amb un "difús mandat ciutadà", hi ha indicis suficients que resulten constitutius dels delictes que s'imputen a l'exconseller. El jutge recorda que la consulta del 9-N va ser suspesa pel Tribunal Constitucional només 5 dies abans de celebrar-se, però, tot i així, Homs "no va suspendre cap de les actuacions ni actes que es desenvolupaven per a la celebració d'aquesta consulta, ni tan sols els que depenien directament del departament de la Presidència del qual era titular, tot i ser conscient de la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional i la consegüent inviabilitat de la seva celebració". A més, afirma el magistrat, va "potenciar" el "denominat procés participatiu que culminava en la consulta del 9-N".

Entre els arguments que fa servir el magistrat per tirar endavant el procediment hi ha una carta enviada per Homs a T-Systems, empresa contractada per a la gestió informàtica de la consulta, en què afirmava que la convocatòria continuava endavant, i assegurava haver consultat els "serveis jurídics de la Generalitat". Aquesta petició d'assessorament jurídic, segons la interlocutòria, no es va produir mai.

Per al magistrat instructor, les resolucions d'Homs van ser "arbitràries, omises i actives, contràries absolutament a la Constitució". Segons Palomo, les accions dutes a terme pel Govern "contrariaven de manera grollera l'ordenament jurídic; i no només de legalitat ordinària, sinó la constitucional".

Palomo del Arco emet aquest escrit poc més d'un mes després que el Congrés li donés permís per seguir processant Homs, que és aforat, i agafa avantatge sobre el procediment judicial que se segueix al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Irene Rigau i Joana Ortega. L'obertura de judici oral arribarà previsiblement els pròxims dies, un cop la Fiscalia presenti l'acusació.