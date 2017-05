Susana Díaz està convençuda que els vots a Catalunya seran "superiors" als avals que ha obtingut

Susana Díaz trepitja Catalunya aquest dissabte després de perdre la batalla d'avals amb Pedro Sánchez al territori català. La presidenta andalusa ha començat el dia a Sant Boi de Llobregat en un esmorzar 'amb arrels extremenyes', on ha tret ferro al poc nombre d'avals que va rebre dels militants socialistes catalans. "Els vots a Catalunya seran superiors als avals", ha assegurat Díaz, per l'escalf que assegura que ha rebut en les últimes 48 hores.

La presidenta andalusa ha explicat que el fet de no haver estat secretària general ha fet que en els últims mesos "no hagi tingut tanta presència a Catalunya", cosa que considera que ha portat a què "molts companys" encara no coneguin el seu projecte. És per això que ha assegurat que intensificarà la seva campanya perquè els militants socialistes li donin el seu suport el 21 de maig.

540x306 Susana Díaz ha visitat aquest dissabte diverses localitats catalanes / CRISTINA CALDERER Susana Díaz ha visitat aquest dissabte diverses localitats catalanes / CRISTINA CALDERER

Díaz també ha aprofitat per criticar l'oferta que l'exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va fer ahir a l'exlehendakari Patxi López, quan li va demanar d'integrar-se a la seva candidatura. La presidenta andalusa ha assegurat que ella no demanarà que cap dels candidats rivals entri a la seva candidatura perquè no vol "anar en contra" de cap d'ells.

En l'esmorzar rodejada de militants socialistes que l'han rebut amb un 'Catalunya amb Susana', la candidata a liderar el PSOE ha tornat a demanar el suport del PSC per construir un PSOE "més fort" i "no aixecar murs ni fronteres" entre els territoris de l'Estat. "A mi m'agrada guanyar", ha dit Díaz abans d'afirmar que si ella encapçala una llista dels socialistes espanyols, li "guanyarà les eleccions a Rajoy".

Sant Boi ha estat la primera parada de les cinc que té previstes aquest dissabte. Des de l' Hospitalet de Llobregat, la segona parada de la candidata socialista, Díaz ha defensat una Espanya federal com a solució per la "convivència territorial" de l'Estat. Catalunya, ha dit, és una terra "amb molta identitat" i el PSOE té la "responsabilitat de solucionar l'encaix" entre el territori català i la resta de l'Estat. Per això, ha tornat a apostar pel "pacte i el diàleg".

Enmig de militants socialistes de l'Hospitalet i de l'atenta mirada de l'exministre Celestino Corbacho, Díaz ha volgut treure pit de la "història compartida" que tenen catalans i espanyols i ha posat en valor "l'etapa de convivència entre Catalunya i la resta de territoris de l'Estat" que, ha dit, hi va haver quan van governar els expresidents socialistes Felipe González i José Luis Rodríguez Zapatero. Precisament, tots dos han donat suport explícit a Susana Díaz des del principi.

La candidata socialista ha posat els seus orígens "humils" com a garantia de treballar per la classe treballadora, un fet que s'ha guanyat els aplaudiments dels militants que l'escoltaven. Ara, Díaz continua el seu recorregut a Cànoves i Samalús (al Vallès Oriental), Badalona i acabarà el dia a la Feria d'Abril de Barcelona.

Díaz es queda molt lluny de Sánchez a Catalunya

La visita de Díaz a Catalunya arriba just la setmana que s'han fet públics els avals dels militants. Tot i que la presidenta andalusa va guanyar la primera batalla, amb 59.390 firmes, l'exsecretari general del PSOE Pedro Sánchez es va quedar a només 6.200 signatures, una distància molt més estreta del que es preveia en un inici. Per la seva banda, Patxi López va obtenir 10.866 avals. Per intentar aglutinar el suport a l'exlehendakari basc, ahir Sánchez va estendre-li la mà perquè s'integrés a la seva candidatura, però Patxi López de moment en va refusar l'oferta.

A Catalunya, però, el color va ser totalment diferent i molt contundent. Sánchez es va imposar amb 6.058 firmes, mentre que la presidenta andalusa es va quedar molt per sota i va rebre 985 avals. Patxi López en va recollir aproximadament 500. Catalunya es manté ferma al costat de Sánchez, tal com va fer el PSC quan va desafiar el PSOE al votar 'no' a la investidura del president espanyol, Mariano Rajoy.

El PSC es bolca amb Pedro Sánchez

La cursa pels avals ha servit per demostrar que Susana Díaz no ho tindrà tan fàcil com s'esperava per erigir-se com a nova secretària general dels socialistes espanyols, ja que Pedro Sánchez trepitja fort i s'ha imposat a Catalunya, el País Valencià, Navarra, la Rioja, el País Basc, Cantàbria i Galícia, mentre que Díaz ho ha fet a Andalusia, Extremadura, Múrcia i Aragó. Els més de 10.000 avals de Patxi López podrien acabar tenint un paper clau. El vot útil podria fer decantar-los per Sánchez.