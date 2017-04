Susana Díaz demana a Rajoy que confessi "tot el que sap" en el judici del cas Gürtel

Després de confirmar-se que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, haurà de declarar com a testimoni pel judici del cas Gürtel, des de les files socialistes no han trigat a celebrar-ho. La presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, ha demanat a Rajoy que confessi "tot el que sap" i li ha recordat que el fet d'estar citat com a testimoni l'obliga a dir tota la veritat. "Que doni la cara", ha expressat la també candidata a la secretaria general del PSOE.

Díaz vol que s'esclareixi si va existir una caixa B al Partit Popular en l'etapa que Rajoy va ser secretari general del partit. "Ho hauria d'haver fet abans", ha subratllat, però ha assegurat que és una gran oportunitat perquè es "posi llum" a la "tèrbola relació que ha tingut el PP amb els diners i les institucions".

La presidenta andalusa ha sentenciat que les pràctiques de què s'acusa el PP "posen en qüestió les institucions i fan mal a la democràcia".