Susana Díaz es compromet a "aixecar el PSOE per aixecar el PSC"

Uns 140 militants s'han reunit a la seu del PSC de Mataró en un acte electoral de la candidata a secretària general del PSOE Susana Díaz. La sala era molt petita i s'ha omplert de seguida, i l'organització ha hagut de posar altaveus al passadís. L'acte, que fins la setmana passada no estava previst, l'ha organitzat la plataforma de suport a Díaz - que es va presentar ahir a Cornellà de Llobregat-, en el marc de la petita gira que la candidata està fent a Catalunya, on va punxar en la recollida d' avals: en va aconseguir un miler mentre que el seu principal rival, Pedro Sánchez, va tenir el suport de més de 6.000 militants del PSC.

A l'acte hi han assistit Xesco Gomar, en nom de l'agrupació del Maresme del PSC, i l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, per fer-li costat. Així, abans que Díaz comencés a parlar, li han dedicat elogis i s'han mostrat convençuts que guanyarà les primàries el dia 21.

Susana Díaz ha començat l'acte contundent i ha recalcat que "els millors anys en aquest país i a Catalunya han estat quan el PSOE i el PSC han estat junts". I ha afegit que per això deixarà de "mirar-se el melic" i s'ha compromès a "aixecar el PSOE per aixecar el PSC".

Solució per a Catalunya

Tot seguit, ha parlat de la realitat catalana, i ha afirmat que "no es pot negar que Catalunya té una forta identitat nacional". "Soc conscient que hem de donar resposta a una realitat on milers de persones reclamen un nou model de convivència", ha dit, i ha afegit que ho farà "des de la reforma de la Constitució, reconeixent la pluralitat que ens fa rics i obrint la porta a la convivència entre totes les comunitats d'Espanya".

També ha dedicat paraules a Mariano Rajoy i a Pablo Iglesias, i ha recalcat que el PSOE no s'acomplexarà davant seu. Ni davant de Rajoy, que "és incapaç de gestionar ni una possible recuperació econòmica", ni tampoc davant de Podem, del qual considera que si vol donar lliçons, ho haurà de fer el dia "que tingui un full de serveis a l'altura del PSOE".

Pensions i masclisme

Díaz ha parlat d'educació, de salut, de pensions, i ha defensat que tothom hi hauria de tenir dret i que lluitarà perquè així sigui. I s'ha mostrat especialment contundent amb el "terrorisme masclista": ha promès que el primer que farà com a secretària general serà demanar que no es demori més el pacte d'Estat contra la violència de gènere, perquè "la vida de les dones no pot esperar".

Un dels altres temes que ha volgut posar en relleu és que donarà suport als alcaldes, perquè són qui està prop de territori: "Vull que em sentin com una alcaldessa de 187.000 persones". Per acabar, s'ha acomiadat tot dient que el millor encara ha de venir: "El PSC i el PSOE, junts a guanyar", ha sentenciat.