Díaz ajorna fins demà (falten 4 dies per a les primàries) la presentació del seu projecte per al PSOE

Susana Díaz acabarà presentant el seu projecte per al PSOE quan falten només quatre dies per a les primàries d'aquest diumenge. La presidenta andalusa ha incomplert la promesa que va fer en el debat entre candidats ahir dilluns a Ferraz i no presentarà el seu programa aquest dimarts a Madrid, sinó que l'ha ajornat fins demà dimecres al matí.

La sorpresa ja va ser majúscula quan el seu equip va avançar divendres passat que Díaz, finalment, tenia intenció de presentar un programa i no només esmenes per al pròxim congrés federal. La seva candidatura va haver de posar-se les piles després de veure que no havia pogut fer una demostració de força en la batalla d'avals contra Pedro Sánchez.

A corre-cuita ha hagut de preparar un programa que Díaz presentarà demà a les deu del matí en un hotel de la zona de negocis del nord de Madrid. Fins ara ja es donava per fet que la ponència encarregada per la gestora era el projecte que defensava la presidenta andalusa. No en va, l'han coordinat dos dels seus homes de màxima confiança, l'economista José Carlos Díez i el diputat basc Eduardo Madina –rival de Sánchez en les primàries del 2014 i l'encarregat de registrar la precandidatura de Díaz a Ferraz.

En del debat d'ahir, Díaz va voler atacar Sánchez per les seves "anades i vingudes" entre el programa preliminar que va presentar com a candidat i el definitiu, difós la setmana passada. Entre les dues versions hi havia un clar distanciament de Podem. Però l'ex secretari general va retreure-li que, quan falta menys d'una setmana per a les primàries, encara no hagués presentat el seu projecte. Ella va rebatre-li que ho faria d'endemà, i ara ho ha ajornat fins dimecres.

Sánchez recupera el suport d'Armengol

I en la recta final de les primàries, Pedro Sánchez pot presumir d'haver recuperat el suport d'almenys un dels 'barons'. La presidenta balear, Francina Armengol, va comunicar la setmana passada a l'exlehendakari Patxi López que deixava de donar-li suport per unir-se a les files de Sánchez. Va ser una de les més fermes defensores del 'no' a Mariano Rajoy, però al gener va decidir donar suport a l'expresident del Congrés.

Ara, després dels bons resultats de l'ex secretari general en les batalla d'avals, ha decidit donar-li suport públic. Ho ha admès el mateix Patxi López en una entrevista a Onda Cero aquest dimarts. Armengol era partidària que López fes un pas enrere i s'unís a la candidatura de Sánchez.