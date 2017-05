Susana Díaz espera arrasar en la batalla d'avals per a les primàries del PSOE

Les primàries del PSOE arriben aquest dijous a un punt clau: la presentació dels avals. Fins a les 12.00 h els candidats tenen temps de presentar a Ferraz les firmes per poder ser proclamats oficialment. Ja es dona per descomptat que tant Susana Díaz com Pedro Sánchez i Patxi López superaran el llindar de 9.368 avals (el 5% de la militància) per poder continuar en la cursa per a la secretaria general del partit. Però la gran incògnita és el nombre, un baròmetre de la relació de forces de cara la cita a les urnes final del 21 de maig en una batalla sense enquestes a la militància. La presidenta andalusa ja va reptar l'exsecretari general a una guerra d'avals per demostrar qui tenia més força. L'equip de la 'baronessa' calcula arrasar: superar les 41.338 firmes que va obtenir Sánchez en les primàries del 2014 i superar fins i tot el llindar psicològic de 50.000. L'exsecretari general, en canvi, calcula obtenir-ne entorn dels 30.000.

Protagonisme de les bases

Des de fa setmanes que els sanchistes es preparen per a una patacada en aquesta primera cita clau. S'han hagut d'enfrontar al control gairebé total de l'aparell per part de Díaz -només tenen el suport ferm de dues províncies i de cap federació-. Fonts de l'equip de l'exsecretari general adverteixen que els suports poden canviar molt d'aquí al 21 de maig, ja que el vot llavors serà ocult, mentre que els avals se subscriuen a cara descoberta. Avui Sánchez vol tornar a donar protagonisme a les bases -des del minut u ha defensat que la seva és la candidatura de la miltància- i lliuraran els avals a Ferraz representants de totes les federacions, membres de les Joventuts Socialistes i portaveus de les plataformes que li donen suport.

L'exlehendakari Patxi López, en canvi, no ha volgut entrar en l'anomenada guerra d'avals. Prou ha patit per aconseguir els mínims per presentar-se com a candidat. En el seu programa, de fet, proposa suprimir aquest requisit i fer unes primàries a doble volta. Sánchez ho subscriu, però sempre que es mantinguin els avals, que es comptaran a mà fins als primers 12.000 a Ferraz -el cens és d'uns 188.000 militants i es calcula que n'hi participin 90.000- i després a través d'un escànner per evitar irregularitats. Un equip de fins a 55 persones, amb l'ajut de 40 ordinadors, intentaran agilitzar els recompte oficial, que s'espera per a finals de la tarda. Demà divendres està previst així que es proclamin els candidats i comenci finalment la campanya de les primàries, després de gairebé 5 mesos de precampanya d'ençà que López va anunciar al gener la seva intenció de presentar-se i poc després el va seguir Sánchez.