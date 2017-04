Susana Díaz assegura que al PSOE "no hi sobra ningú"

La presidenta andalusa, Susana Díaz, ha afirmat aquest dissabte que no vol ser "la secretària general dels que guanyin" les primàries del PSOE, sinó la de "tots els socialistes". "Aquí no hi sobra ningú", ha defensat Díaz en un acte de campanya per la recollida d'avals al Poliesportiu Municipal de Carrús, on ha assistit el president de la Generalitat Valenciana i líder dels socialistes valencians, Ximo Puig.

La presidenta andalusa, que ha estat aplaudida unes quantes vegades durant la seva intervenció, ha remarcat que "la força" de les primàries socialistes radica en el fet que és "una oportunitat real d'aixecar" el PSOE, i ha demanat "acabar amb les lamentacions" i arribar a ser un partit "guanyador".

Díaz ha insistit en la necessitat del respecte i la unitat del PSOE i ha destacat que la seva formació té la característica de la "rebel·lia", de la mateixa manera que ho van ser els mandats de Felipe González i Rodríguez Zapatero, i que ella vol abanderar per tornar a governar.

La dirigent socialista ha assegurat també que dona la seva "paraula" que, si és secretària general del PSOE, "no" callarà i "no" permetrà que els vots socialistes "serveixin per lliurar aquest partit a ningú", perquè vol un "PSOE cent per cent socialista, de tots els accents, de totes les generacions i cent per cent compromès amb Espanya" –malgrat que maniobrés per desbancar Pedro Sánchez i abstenir-se en la investidura perquè governés el PP.

La presidenta andalusa s'ha referit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de qui ha dit que ha de donar suport al corredor mediterrani –el País Valencià en seria un dels principals beneficiats– i "no pagar els capricis radials dels amics d'Aznar".

Díaz s'ha pronunciat també en contra dels pressupostos generals de l'Estat perquè, segons ha assegurat, el govern està "maquillant els ingressos" per "tapar el forat" de la Seguretat Social.