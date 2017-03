Susana Díaz fa el pas definitiu per plantar cara a Sánchez

Només faltava saber el quan. La campanya extraoficial de la presidenta andalusa Susana Díaz per liderar el PSOE deixarà de ser-ho definitivament d’aquí dues setmanes. Fonts pròximes a la baronessa sevillana van avançar aquesta decisió ahir, una data -i fins i tot una hora- que no sembla triada per casualitat. Aquest diumenge a les 12 del migdia coincidien dos actes dels seus rivals. A Getafe, l’exlehendakari basc, Patxi López, presentava la seva proposta en l’acte més gran des que va anunciar la candidatura. Però el que més preocupa a Díaz és la força que l’ex secretari general Pedro Sánchez està demostrant a Andalusia. A la mateixa hora que Patxi López i al feu de Díaz, a Cadis, Sánchez va tornar a provar el seu poder de convocatòria amb un acte en què diversos militants van haver de quedar-se fora. La decisió de la baronessa sevillana es va donar a conèixer només una hora abans. Cap dels altres dos candidats van voler valorar-la, però l’anunci de Díaz ja havia fet ombra als seus actes.

“Tinc força, il·lusió, ganes i m’encanta guanyar”, va dir Susana Díaz fa un mes en un acte davant de milers de militants a Madrid. La seva candidatura serà oficial a partir del 26 de març, un dia després que la gestora presenti el document polític que després s’haurà de debatre al congrés del partit. Díaz havia assegurat que “primer toca el què i després el qui” i que, per tant, primer es presentarà el document polític del partit i després farà el pas.

El futur de la Junta

La incògnita immediata que deixa per resoldre l’anunci de Susana Díaz és què passarà amb la Junta d’Andalusia. La política sevillana ja ha deixat clar en diverses ocasions que la seva intenció és compaginar tots dos càrrecs, però ahir Podem i IU ja avançaven que la presidenta andalusa haurà de triar. El líder andalús d’IU, Antonio Maíllo, va avisar que “impugnarà” la possibilitat que l’actual presidenta compagini els dos càrrecs i va acusar-la de preocupar-se “únicament” de la seva carrera política nacional.

Per la seva banda, el secretari de comunicació de Podem Andalús, Pablo Pérez Ganfornina, també va demanar a Díaz que triï i que “deixi de jugar amb les interessos d’Andalusia”.

En canvi, Juan Marín, president de Ciutadans a Andalusia -amb qui Díaz té un acord per governar-, repetia ahir que sí que veuen compatible que l’actual presidenta compagini els dos càrrecs. Tot i això, Marín avisava que si finament abandona la presidència de la Junta, s’haurà de “renegociar” l’acord de govern. A més, Díaz és la secretària general del partit a Andalusia, un càrrec que sí que hauria d’abandonar si guanya les primàries. L’anunci deixa, doncs, diverses possibilitats obertes a Andalusia i alguns ja es freguen les mans. El vicesecretari d’autonomies i ajuntaments del PP, Javier Arenas, deia ahir que aquesta decisió “acosta Juanma Moreno com a primer president centrista de la Junta”.

Respostes implícites dels rivals

Cap dels dos rivals de Susana Díaz van voler fer ahir cap valoració directa de l’anunci. Però als seus discursos s’hi van poder entreveure algunes respostes. Sobretot en el cas de Patxi López, que queda en tercer terme en una pugna per la secretaria general que les enquestes deixen en mans de Díaz i Sánchez i que fins i tot donen la victòria a l’ex secretari general. El candidat basc avisava ahir que preferia no guanyar si d’aquestes primàries en sortia un PSOE “trencat”. De fet, la paraula que més va repetir al llarg del seu discurs va ser “unitat” i va assegurar que se sumarà al projecte guanyador si no és escollit. De la proposta que presentava ahir López, precisament en destacava la iniciativa que a les primàries del partit es faci una segona volta, que garantiria que l’escollit sortís amb el 50% del suport de la militància. El candidat basc vol atorgar més capacitat de decisió a les bases socialistes amb consultes directes.

Però un Sánchez desafiant a Andalusia que va rebre el suport a través d’un vídeo de l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo (originària de Cadis), sí que marcava diferències i assegurava que la seva és la proposta del “no a Rajoy”, acusant els “companys i companyes” que van permetre la investidura de “ferir la credibilitat del partit”. Sánchez ho té clar, ell sí que és un “polític lliure” que “capgirarà el PSOE amb el vot andalús”, va dir.