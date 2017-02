Susana Díaz es deixa estimar per liderar el PSOE: "Tinc força, il·lusió, ganes i m'encanta guanyar"

Susana Díaz segueix sense donar formalment el pas de ser candidata a les primàries per liderar el PSOE, però mentrestant va donant pistes i es deixa estimar pels qui la volen veure de secretària general socialista: " Tinc força, il·lusió, ganes i m'encanta guanya " , ha advertit aquest matí, en un acte que, camuflat en una reivindicació de la tasca dels alcaldes socialistes, s'ha convertit en el primer bany de masses de la presidenta andalusa a Madrid.

Davant de 4.000 persones, entre elles un miler de càrrecs municipals -segons dades dels organitzadors-, Díaz ha apostat per tornar al PSOE al govern espanyol partint de "l'experiència dels alcaldes" i vèncer un PP "que sembra por" i un Podem "que sembra ira" . "Ens aixecarem amb la força d'un partit que està orgullós pel que ha fet", ha proclamat davant d'una militància entregada, i ha reblat: "Els socialistes aporten confiança".



En un discurs on ha repassat des del canvi climàtic a Donald Trump, passant per Catalunya, l'andalusa ha lloat els socialistes catalans, amb qui històricament ha tingut una relació tensa. L'andalusa ha criticat el Govern per "preocupar-se ben poc dels problemes dels ciutadans" i ha afirmat que, a Catalunya, "la raó no està de moda". Davant d'això, ha felicitat el PSC per la seva "altura de mires" i per apostar per la "sensatesa i el diàleg" entre els ciutadans.



Díaz també ha mirat a Madrid a l'hora de criticar la manca de diàleg, per les crítiques més acarnissades contra Mariano Rajoy han estat per oferir-se a ser "interlocutor" de Trump: " Més val la inactivitat que el ridícul. El president ho hauria d'haver après", li ha recomanat, i ha descrit el congrés que celebra aquests dies el PP com "el de l'apatia, el de qui té poc a aportar "

Tímid suport del PSC

Més enllà de les escasses al·lusions als discursos, e ls organitzadors de l'acte han procurat que res fes referència al procés de primàries que viu el PSOE. Teòricament, es tractava d'un homenatge als alcaldes socialistes organitzat per Abel Caballero , alcalde de Vigo i president d ela Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Ell mateix ha demostrat en el discurs a què havien vingut els qui omplien el pavelló de la ONCE de Madrid: " Susana, ets el millor que hi ha al partit".



En una concurrència on predominaven madrilenys i andalusos, e l PSC ha tingut una tímida representació, però l'honor d'obrir l'acte. Ho ha fet un dels pocs socialistes catalans obertament partidaris de Díaz, Dante Pérez, alcalde d'Els Gimenells. Pérez no ha al·ludit a la presidenta andalusa, i ha preferit parlar de l'alcalde de Lleida i president del PSC, Ángel Ros: "Hem de tenir referents de bagatge polític important. [Ros] sempre