Susana Díaz intenta no fer por als militants del PSC

Susana Díaz és conscient que Catalunya és un feu de Pedro Sánchez. En la recol·lecció d’avals, l’ex secretari general socialista va guanyar-la clamorosament (6.058 a 974). Però també sap que en una lluita ajustada, com previsiblement seran les primàries socialistes, no es pot donar cap batalla per perduda. Per això la candidata va visitar ahir Mataró, en el seu segon viatge al Principat, després de la ruta pel cinturó roig barceloní de dissabte passat, en la qual segons el seu equip van trobar una resposta de la militància millor de la prevista -asseguren que hi havia més militants donant-li suport que els avals que va aconseguir.

Díaz té la missió de treure’s de sobre la imatge de centralista per apel·lar a la militància socialista catalana. Tot i la suposada neutralitat de la direcció del PSC, fonts de l’entorn de la líder andalusa deixen entreveure que l’aparell del partit ha funcionat en la recol·lecció d’avals a Catalunya a favor de Sánchez, i que han contribuït a generar la imatge negativa entre els militants catalans. Per això l’equip de campanya de la candidata ha dissenyat un missatge en què apel·la al federalisme i a la pluralitat més que en els discursos d’altres punts d’Espanya. “Vull que els catalans coneguin qui vol ser la seva secretària general”, deia ahir Díaz des de Mataró, i insistia a reconèixer la “forta identitat nacional” de Catalunya -el seu circumloqui habitual per evitar el terme nació, que Sánchez ha abraçat amb més o menys desimboltura-. A més, es va comprometre a obrir la ponència constitucional just després del congrés del partit, per encarar el debat de la reforma de la carta magna amb el qual, segons ella, es resoldrà l’encaix de Catalunya a Espanya.

La relació PSOE-PSC

Però els recels entre la militància socialista també són orgànics. Alguns dels sectors del socialisme espanyol que donen suport a Díaz consideren que el capítol de la relació amb el PSC encara no està tancat, i troben que el partit, a nivell estatal, ha sigut massa generós amb els seus socis catalans, en la renovació del conveni que els uneix. I aquest temor a una recentralització orgànica ha restat suports a una candidata que ahir va fer un acte interior, de petit format, amb un grapat de militants -uns 140-. “Deixarem de mirar-nos el melic i aixecarem el PSOE per aixecar també el PSC i tenir la confiança de la gent”, va dir ahir la també presidenta andalusa per intentar deslliurar-se d’aquesta imatge. Tot i així, del seu discurs se’n desprenia un missatge d’unificació dels dos partits: “Som el PSOE”, va repetir davant d’un auditori format per militants del PSC, que sobre el paper és un partit diferent.

Díaz intentava excusar el seu discurs menys amic de la plurinacionalitat que el de Sánchez atacant el seu rival. Segons el raonament del susanisme, l’ex secretari general té un discurs voluble, que s’adapta segons l’audiència: és més federalista a Catalunya, i més centralista a Madrid. “El que jo digui aquí a Mataró serà el mateix que el que diré a Euskadi o Galícia”, va justificar. El que no vol fer, però, és “entrar en una subhasta de sentiments que posi en perill la convivència territorial”.

Com és habitual, Díaz es va presentar com l’esperança blanca dels socialistes per guanyar les eleccions a Rajoy, i va destacar el seu allunyament de Podem, reclamant un “PSOE autònom”. La presidenta andalusa va fer servir també la millora del partit a l’últim sondeig del CIS, publicat aquesta setmana, per defensar que es poden guanyar els comicis. I va mirar de desempallegar-se de la imatge que té de ser la candidata preferida pel PP assegurant que des de la publicació de l’enquesta li han plogut els atacs dels populars.

I mentre Díaz s’esforçava a combatre la seva mala imatge a Catalunya, Sánchez seguia regirant el seu concepte de plurinacionalitat. Si dijous, amb la publicació del seu programa, descafeïnava el concepte nació per a Catalunya i hi afegia el cognom cultural,ahir deia que Espanya és plurinacional: “Per raó cultural, històrica o lingüística”. Això, però, “no pressuposa el dret a constituir-se com a estat”.