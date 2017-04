Susana Díaz critica que l'independentisme parli "en nom del poble" com Le Pen

"Ni jo ni cap demòcrata cap demòcrata pot acceptar que per desconnectar Catalunya d'Espanya s'intenti desconnectar també de la llei i el dret [...] que en nom del poble (per utilitzar l'eslògan de la senyora Le Pen a França) es negui a Espanya l'essència de la democràcia, que és la sobirania del poble espanyol i se li negui tota legitimitat per a escollir democràticament el seu destí". Amb aquesta contundència s'ha expressat aquest dimecres Susana Díaz, que ha carregat contra l' independentisme en la conferència de Barcelona Tribuna que ha pronunciat a l'hotel Palace de Barcelona.

La presidenta andalusa i candidata a liderat a liderar del PSOE ha acusat el Govern de dir "moltes mentides". "La primera està a la vista de tothom, encara que no molts la vegin. L'element central és el famós referèndum. Tothom sap que no hi haurà referèndum, i el primer, el president [de la Generalitat, Carles Puigdemont]", ha afirmat. Furgant en les recents tensions entre el PDECat i ERC, Díaz ha dit que "tot el que passa a Catalunya és en clau d’eleccions" i s'ha mostrat convençuda que enlloc de consulta hi haurà eleccions, "es diguin com es diguin. Plebiscitàries anticipades o com li vulgui n dir aquest cop".

Díaz ha tingut un discurs molt diferent al que el seu principal rival a les primàries, Pedro Sánchez, va fer dissabte passat a Catalunya. Començant pel concepte de nació: mentre l'exsecretari general va defensar que Catalunya és una nació i Espanya una nació de nacions, Díaz ha deixat clar que "això no està en la declaració de Granada. I jo sí que hi sóc", ha afegit.

Aquest és el segon cop que la presidenta andalusa fa campanya a Catalunya. Fa tres setmanes va mantenir una trobada amb militants del PSC afins a ella a la seu del carrer Nicaragua i es va reunir amb Iceta, però les dues reunions van ser privades. En declaracions als periodistes aquell mateix dia es va mostrar convençuda que serà la pròxima secretària general del PSOE i va demanar als socialistes catalans que "girin full", conscient que al partit hi ha molts que la veuen com a artífex del defenestrament de Sánchez i l'abstenció a la investidura de Mariano Rajoy.