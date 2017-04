Susana Díaz obre la porta a integrar Pedro Sánchez al seu equip si guanya les primàries

La presidenta de la Junta d'Andalusia i secretària general del PSOE, Susana Díaz, ha obert la porta aquest dilluns a integrar Pedro Sánchez al seu equip si guanya el procés d'eleccions primàries. Preguntada sobre el tema a La Ser, la líder socialista ha assegurat que "tots tenen lloc al PSOE, tots han de treballar de valent": "Amb els meus companys evidentment hi haurà debat, però són els meus companys. Es enemics del PSOE són fora, i el meu objectiu és, com sempre, guanyar a la dreta", ha insistit. En el mateix sentit, Díaz ha afirmat que quan formi el seu equip, en cas que guanyi, el triarà "sempre" premiant "el talent i l'esforç. No m'importarà a qui hagi donat suport cadascú".

Susana Díaz, que compta amb el suport de tots els exsecretaris generals excepte Sánchez i Almunia, ha assegurat que la crisi del PSOE, que va acabar amb la defenestració de Pedro Sánchez de la secretaria general, va ser "molt dolorosa". La partida del líder socialista, forçada per la dimissió de la meitat de l'executiva del partit, ha estat titllada de "cop d'estat" pels sectors crítics amb Díaz, que reclamen major protagonisme de les bases a la formació. En aquest sentit, la socialista ha assegurat que mai ha cregut "en un model en què el líder es relacioni amb la base sense òrgans de control".