El TC adverteix al secretari general de la Vicepresidència que aturi tots els preparatius del referèndum

El Tribunal Constitucional (TC) ha començat a notificar als membres del Govern la suspensió de les partides dels pressupostos destinades a preparar el referèndum d'autodeterminació. I ha decidit començar per una de les persones que la Fiscalia identifica com un dels màxims responsables de l'organització de la consulta, el secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové. Els secretaris judicials li han lliurat la notificació aquest dijous a la seu de la conselleria d'Economia i Hisenda, on té el despatx. També han notificat de la decisió la interventora general, Rosa Vidal, i la directora de Pressupostos, Anna Tarrach. En canvi, encara no han estat advertits directament ni el president de la Generalitat, ni els consellers ni la directora de Contractació Pública, que ho seran properament.

En el requeriment, que Jové ha penjat al seu compte de Twitter, el TC li exigeix "impedir o paralitzar" qualsevol iniciativa relacionada amb la disposició addicional 40 dels pressupostos. És a dir, qualsevol mesura encaminada a fer realitat el "referèndum o referèndum" al qual s'ha compromès el Govern. La resposta de Jové a través de les xarxes socials ha estat prou entenedora per saber quina serà la seva actitud a partir d'ara.

"CRIDEN per veure si ens faran callar"

Ja poden anar cridant... pic.twitter.com/oKFXE5rrR3 — jmjovellado (@jmjovellado) 6 de abril de 2017

L'advertència del TC li reclama en particular que "s'abstingui d'iniciar, tramitar, informar o dictar cap acord" relacionat amb les partides suspeses (les referides a processos electorals) o "qualsevol altra, inclòs el fons de contingència", amb la finalitat d'impulsar el referèndum. El tribunal vol impedir que es "licitin, executin o fiscalitzin contractes administratius per a la preparació del referèndum". "Criden per veure si ens faran callar. Ja poden anar cridant", ha estat la resposta que ha dedicat als jutges el número dos d'Oriol Junqueras al Govern.