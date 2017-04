El TC suspendrà els pressupostos de la Generalitat aquest dimarts

El ple del Tribunal Constitucional es reunirà aquest dimarts per examinar el recurs d'inconstitucionalitat que ha interposat el govern espanyol contra els pressupostos que la Generalitat va aprovar fa dues setmanes, segons 'La Vanguardia'. L'executiu espanyol en sol·licita la seva suspensió. Si el recurs és admès a tràmit, la suspensió és automàtica, ja que si ho demana el govern espanyol, com ha estat el cas, les normes recorregudes queden suspeses quan el recurs s'admet a tràmit.

El nou president del TC, Juan José González Rivas, ha canviat l'ordre de les reunions de la institució per tractar el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el govern de Mariano Rajoy contra els pressupostos. El termini que té el TC per resoldre sobre el fons del contingut és de cinc mesos. Si després d'aquest període de temps l'alt tribunal encara no ha dictat sentència, el TC pot prorrogar aquest termini mitjançant una nova resolució específica, no de forma automàtica. L'executiu espanyol va recórrer els pressupostos de la Generalitat perquè considera que contenen partides inconstitucionals, com les que estan destinades al referèndum.