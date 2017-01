El TC admet a tràmit el recurs del PDECat per tenir grup propi al Senat

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'empara que va presentar el Partit Demòcrata (abans CDC i ara PDECat) contra la decisió de negar-los el grup propi al Senat, pel que els sobiranistes demanen ja a la Mesa de la Cambra que "reconsideri "la seva posició abans que hi hagi sentència.

En una roda de premsa a Barcelona, el senador Josep Lluís Cleries ha presentat el document d'admissió a tràmit del TC, en què el tribunal ja ofereix "una motivació jurídica contundent" avalant els arguments que va esgrimir el PDeCAT.

Cleries ha defensat que compleixen "estrictament" les condicions per tenir grup, com ja van avalar en el seu moment els serveis jurídics del Senat, que van indicar que "amb els precedents no hi havia motius per denegar" el grup propi, segons el senador.

Per això, encara no hi hagi encara la decisió, el PDECat demanarà a la Mesa que, en la reunió de dimarts que, faci una "reflexió" i "reconsideri" la seva posició.

"Rectificar és de savis", ha subratllat Cleries, que ha considerat que, "pel prestigi del Senat, li aniria millor actuar per iniciativa pròpia de prendre la decisió per una sentència del Constitucional".

Cleries ha denunciat que la Mesa, presidida per Pío García-Escudero (PP), "va actuar purament per criteris polítics" i va incórrer en un "greuge comparatiu" en no autoritzar el passat agost el grup convergent i sí el del PNB (amb suport del PP).

Amb aquesta decisió, ha prosseguit, es va perpetuar un "atac" contra els votants convergents i es van violar, al seu parer, drets "electorals i parlamentaris".

Sortir del grup mixt no només suposaria recuperar aquests drets sinó també més temps d'intervenció i una millora econòmica per al PDECat, que també es va quedar sense grup propi al Congrés dels Diputats.

El dirigent del PDECat ha remarcat que, segons el reglament, només cal tenir 10 parlamentaris -que no han de ser del mateix partit- per formar un grup, el que ja complirien amb l'acord que tenen per incloure a parlamentaris d'ERC, Bildu, coalició Canària i l'Agrupació Socialista Gomera.