El TSJC creu que Forcadell va "infringir intencionadament" la Constitució i tomba el seu recurs

El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha desestimat el recurs de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i dels tres membres independentistes de la Mesa, Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet i els continuarà investigant per haver tramitat la votació de les resolucions a favor del referèndum. La fiscalia es va querellar contra tots quatre per desobediència i prevaricació.

En el seu escrit, el TSJC rebutja els recursos dels quatre investigats contra la querella de la fiscalia. Considera que van infringir de manera " intencionada, patent i clamorosa" la Constitució i es van saltar el repartiment de competències de l'Estat, permetent que es votés la resolució del referèndum.

Arbitrarietat

El tribunal considera que, a la vista dels primers indicis, les actuacions que van portat a terme Forcadell, Corominas, Simó i Barrufet poden ser qualificades d'"arbitraries" i posa en valor la querella de la fiscalia, que ja advertia que s'havia tramitat la votació de la resolució "amb plena consciencia de la seva il·legalitat".

Tenint en compte que Forcadell i la Mesa ja havien tramitat la votació de les conclusions de la comissió d'estudi del procés constituent, el TSJC considera que la seva actitud tramitant també la votació de la resolució del referèndum constitueix una "única conducta col·lectiva i obstinada de desobediència" al TC.

Els magistrats també adverteixen que tant a Forcadell com als membres de la Mesa investigats els havien notificat l'advertiment del Tribunal Constitucional (TC) i que aquest no deixava lloc al dubte: "el manament judicial no sembla obscur, ni inconcret ni imprecís", destaca el TSJC.

Els quatre investigats també posaven en dubte en el seu recurs que la fiscalia no s'hagués querellat contra un dels membres de la Mesa, Joan Josep Nuet. Argumentaven que la decisió del ministeri públic era "senzillament per criteris polítics", ja que Nuet és l'únic dels quatre no independentistes. El TSJC no entra a valorar aquest punt en la seva resolució, tot i que avisa que d'entrada els arguments de la fiscalia per no incloure Nuet en la querella li semblen "ajustats" a la legalitat.