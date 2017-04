El TSJC notifica al Govern la suspensió de les partides pel referèndum als pressupostos

Continua la pressió judicial sobre el Govern per impedir el referèndum. Un dimarts més, l'executiu català ha rebut -mentre es trobava reunit- la visita de funcionaris del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per notificar-los una decisió judicial. En aquest cas, la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC) de les partides dels pressupostos destinades al referèndum. De fet, la setmana passada alguns dels alts càrrecs advertits pel TC ja van rebre l’advertència per escrit que els exigeix que aturin tots els preparatius del referèndum.

El vicepresident, Oriol Junqueras, ha respost a través de Twitter a la nova notificació judicial. Ho ha fet afirmant que "la voluntat del poble no s'atura" i apel·lant a la unió del Govern, el Parlament, els ajuntaments i la societat.

La voluntat del poble no s'atura quan la unió neix del Govern, del Parlament, dels ajuntaments i de la societat.

Seguim i seguirem! pic.twitter.com/jtCac8Hcnn — Oriol Junqueras (@junqueras) 11 de abril de 2017

La visita del TSJC arriba en ple debat intern al Govern sobre els passos a seguir per dur a terme el referèndum. Com ha avançat l'ARA, hi ha divisió a l'executiu sobre qui compra les urnes, ja que mentre el departament de Vicepresidència ja ha fet fa dies l’encàrrec verbal a Governació perquè liciti el contracte que ha de permetre comprar les urnes del referèndum -unes 8.200 si se segueix la mateixa estructura que en unes eleccions-, la conselleria exigeix que se li sol·liciti per escrit.

Aturar totes les vies de finançament

El Tribunal Constitucional (TC) busca no deixar cap marge d’interpretació a la Generalitat de cara a la partida definitiva del procés. En l’admissió a tràmit del recurs del govern de Mariano Rajoy en contra de les partides pressupostàries assenyalava amb tota mena de detalls tots els supòsits amb què tant el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com tot el Govern, i fins a cinc alts càrrecs hauran d’enfrontar-se a la via penal si no acaten la suspensió de l’alt tribunal.

Però el TC tampoc s’atura aquí. La Moncloa és conscient que el Govern, tal com va avançar l’ARA, té com a pla B fer servir el fons de contingència per finançar el referèndum en cas d’anul·lació. El TC detalla fins a dues vegades en la seva providència que, a més de tenir el “deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir” la suspensió del referèndum, també tenen el “deure d’abstenir-se d’iniciar, tramitar, informar o dictar algun acord de les partides o de qualsevol altra”, inclòs aquest fons.

Documentació del Parlament

També aquest dimarts la magistrada de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i tres membres de la mesa - Lluís Corominas, Anna Simó i Ramona Barrufet - ha confirmat que ja ha rebut la informació requerida a la cambra i al TC, entre la qual hi havia la notificació o comunicació rebuda de l'alt tribunal espanyol de la interlocutòria del 6 d'octubre del 2016, en què s'instava la Fiscalia a obrir la via penal contra Forcadell i s'anul·lava la resolució que ratificava les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. La magistrada volia saber amb concreció el "dia, hora i minut" de recepció.

D'altra banda, el TSJC reclama ara la transcripció en brut de l'acta de la Junta de Portaveus del 6 d'octubre del 2016 i la proposta de resolució número 37715, de 5 d'octubre de 2016 i dona un termini màxim de set dies per lliurar-les. Aquesta proposta de resolució -signada per Junts pel Sí i la CUP, incloïa, entre d'altres, l'apartat d'Estructures d'Estat, en què la cambra sol·licitava al Govern que assumís directament la recaptació i la gestió de la totalitat dels impostos cedits mitjançant l'Agència Tributària dels "recursos necessaris i la infraestructura adequada"