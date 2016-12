El TSJC jutjarà Mas, Ortega i Rigau el 6 de febrer per la consulta del 9-N

Ja hi ha data per jutjar l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau pel 9-N. El Tribunal Superior de Justícia ha fixat l'inici del judici pel proper 6 de febrer. Està previst que sigui un judici curt i s'han reservat cinc dies de sala, fins el 10 de febrer.

Ara el tribunal haurà de començar els tràmits per cobrir la vacant que hi ha ara mateix a la sala, ja que de moment, no hi ha prou jutges per jutjar el cas. La llei estableix que els tres magistrats que conformin el tribunal no hagin tingut cap relació amb la causa i ara mateix només n'hi ha dos que compleixin aquest requisit.

El president del TSJC, designat ponent

En la providència que s'ha enviat avui a les defenses i les acusacions també es fixa quin magistrat presidirà el judici. Per torn li ha tocat al propi president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús Maria Barrientos, que també farà de ponent.

La Fiscalia i les acusacions populars demanen 10 anys d' inhabilitació per Mas, Ortega i Rigau per organitzar la celebració del 9-N. Els fiscals Emilio Sanchez Ulled i Francesc Bañeres acusen Mas, Ortega i Rigau d'haver desobeït el Tribunal Constitucional (TC) en convocar el 9-N i de prevaricar en mantenir-se darrere de l'organització de la consulta fins al final, tot i saber que estava suspesa pel tribunal de garanties.