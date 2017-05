El TSJC arxiva la causa contra les més de 3.000 persones que es van autoinculpar pel 9-N

La sala civil i penal del TSJC ha decidit arxivar la causa contra les més de 3.000 persones que es van autoinculpar pel 9-N arran de l'admissió a tràmit de la querella contra l'expresident de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega, i l'exconsellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la celebració del procés participatiu.

En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés l’ARA, la magistrada Maria Eugènia Alegret sosté que "la simple participació en el denominat procés de participació ciutadana que va tenir lloc a Catalunya el passat 9 de novembre de 2014, consistent a dipositar un escrit formulari en algunes de les urnes instal·lades en diversos emplaçaments a fi d’expressar una opinió sobre les diverses opcions polítiques escartejades pels organitzadors no constitueix infracció penal de cap classe".

Alegret afegeix que "la conducta confessada per cadascun dels 3.105 signants no suposa participació en cap dels delictes" de desobediència a resolucions judicials, malversació de cabals públics i prevaricació "atribuïts al Molt Honorable President i a dos membres del govern de la Generalitat que s’estan investigant en aquest tribunal" perquè "requereixen la condició d’autoritat o funcionari públic en el subjecte actiu".

La interlocutòria també remarca que les autoinculpacions no constitueixen "cap altra infracció penal, ja que, ateses les circumstàncies, en què el denominat procés de participació ciutadana es va desenvolupar efectivament, no existeix constància" que les persones que es van culpar "haguessin pogut cometre un delicte de desordres públics o cap altre de similar" que obligui el jutjat de la localitat on van reconèixer els fets a prendre’ls declaració.