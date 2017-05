El TSJC desestima el recurs de Nuet i li manté la citació com a investigat pel proper 12 de juny

Joan Josep Nuet continuarà sent investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) per haver permès que el Parlament debatés i votés sobre el referèndum unilateral. La magistrada instructora del cas ha desestimat el recurs que havia presentat el secretari tercer de la Mesa.

Nuet al·legava desconèixer per què se l'investigava ja que el fiscal l'havia deixat fora de la querella. La jutge li respon que no hi ha cap obligació legal de comunicar-li els fets pels quals se l'investiguen fins a l'últim moment abans de declarar i li recorda que ell mateix "ha fet gala" de conèixer els motius quan públicament ha sortit en rodes de premsa i entrevistes a explicar que "la seva actuació va ser idèntica a la dels altres investigats en aquesta causa".

Nuet serà l'últim dels membres de la Mesa investigats que declararà al TSJC, un cop ja ho han fet els representants de JxSí, la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, el vicepresident, Lluís Corominas, i les secretàries Anna Simó i Ramona Barrufet. La jutge els investiga per haver desobeït les sentències del Tribunal Constitucional (TC) que obligaven a impedir que es debatessin a l'hemicicle del Parlament les qüestions relacionades amb el referèndum unilateral. Precisament, la magistrada aprofita la resposta al recurs per comunicar formalment a Nuet que aquests són els fets pels quals se l'investiga.

En l'escrit que el tribunal ha enviat al diputat li indica també que la magistrada instructora del TSJC té potestat per cridar a declarar a un aforat encara que la Fiscalia l'hagués exclòs de la querella, fet que els advocats de Nuet havien qüestionat.