El TSJC desestima un altre recurs per ajornar les declaracions de Forcadell i Simó

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat un altre recurs de les defenses de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i de la secretària primera, Anna Simó, per ajornar la seva declaració. Dilluns que ve estan citades com a investigades per un presumpte delicte de desobediència i prevaricació per permetre debats i votacions sobre el referèndum al Parlament.

En la interlocutòria, l'alt tribunal considera que la citació no entorpeix les ocupacions habituals de les investigades i que per fer els assenyalaments el tribunal ha tingut en compte una "interferència mínima" en l'activitat del Parlament, descartant els períodes ordinaris de sessions. A més, assenyala que les defenses han tingut temps suficient per preparar-se la declaració i que per tant "no existeixen raons jurídiques reals per oposar-se a l'assenyalament" i que "no resulta aplicable" la doctrina del Tribunal Europeu dels Drets Humans.

El TSJC ja va desestimar un primer recurs de Forcadell i Simó per ajornar la declaració. Les defenses han decidit presentar un recurs de reforma i subsidiari d'apel·lació, que també ha estat rebutjat.

Forcadell va al·legar que el termini per a les declaracions podia comportar "la vulneració del dret a la defensa i a un judici equitable" i considerava que es podia fer una alteració del calendari de citacions "sense cap perjudici rellevant per la instrucció, que ha estat declarada complexa". L'advocada de Forcadell i Simó reclamava que els investigats han de poder disposar de temps per preparar la defensa sense restriccions i subratlla que això forma part del "dret al judici just".