El TSJC decideix no investigar el cas Santi Vidal fins que no es comprovi si deia la veritat

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) descarta investigar les declaracions de l'exjutge i exsenador d'Esquerra Republicana (ERC) Santi Vidal fins que no es comprovi si deia la veritat. En una sèrie de conferències, l'exmagistrat va assegurar, entre d'altres, que el Govern havia obtingut il·legalment les dades fiscals dels catalans.

D'acord amb el criteri de la Fiscalia, la sala civil i penal del TSJC ha decidit desestimar la querella de VOX contra el president Carles Puigdemont i el vicepresident, Oriol Junqueras. El partit havia demanat al tribunal que els investigués per comprovar si el Govern havia comés les suposades irregularitats descrites per Vidal en les seves conferències.

El criteri del TSJC és no moure fitxa fins que es comprovi " l'autenticitat i la veracitat" de les declaracions de Vidal, cosa que ja està fent la Fiscalia i un altre jutge de Barcelona arran de la denuncia d'un particular contra Vidal. Inicialment el tribunal indica que no hi ha cap prova com per pensar que les manifestacions de l'exjutge són "senzillament proclames o invencions pronunciades amb l'objectiu d'excitar a oients crèduls i així poder obtenir la seva adhesió a moviments de resistència o desobediència a les lleis o a les autoritats legítimes o la seva participació en actes reivindicatius".

Tot i així, el tribunal passarà la querella de VOX a un jutjat ordinari perquè decideixi "amb absoluta llibertat de criteri" si cal investigar els querellats no aforats per les manifestacions, és a dir, el propi Vidal, Lluís Salvador i Carles Viver i Pi Sunyer.

El Consell General del Poder Judicial va suspendre Santi Vidal durant tres anys el febrer de 2015, per redactar un esborrany de la futura constitució catalana. Tot i que la resolució no va ser ferma fins l'últim dictamen del Tribunal Suprem el novembre passat, el temps de suspensió es comptabilitza des del primer moment en què Vidal va haver de deixar el seu despatx a l'Audiència de Barcelona. Per tant podria demanar el reingrés a la carrera judicial el febrer de l'any que vé.