El tàndem González Rivas-Encarna Roca es perfila per a la presidència i vicepresidència del Constitucional

El magistrat avilès Juan José González Rivas i la magistrada catalana Encarnació Roca es perfilen com el tàndem que assumirà la presidència i vicepresidència, respectivament, del Tribunal Constitucional que sortirà renovat a finals de febrer o primers de març, segons diverses fonts consultades per ARA a Madrid.

La còmoda majoria conservadora al TC tindrà continuïtat. Són quatre les places, corresponents a la quota del Senat, a ser cobertes: la del mort magistrat Luis Ortega, i les de Francisco Pérez dels Cobos, Adela Asúa i Ricardo Enríquez.

El mes de febrer és significatiu. El president del TC, Francisco Pérez dels Cobos, i la vicepresidenta, Adela Asúa, deixen el tribunal per venciment dels seus mandats. Pérez Cobos aspira a substituir -pel que sembla compta amb el beneplàcit del Govern de Rajoy- al magistrat Luis López Guerra, jutge espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg des del seu nomenament en 2007. El seu mandat de nou anys venç l'1 febrer 2017.

Pérez Cobos, per tant, té pressa a abandonar el TC i assegurar-se la plaça a Estrasburg. Per la seva banda, el magistrat Enríquez pot tornar a ser nomenat en el mateix tribunal -una cosa que es dóna per feta- sempre que la decisió tingui lloc a mitjans març, tenint en compte que no superarà els tres anys des de la seva designació el 2014, condició que la llei obliga a complir.

L'acord entre el Partit Popular, amb majoria absoluta al Senat, i el PSOE sembla estar avançat per repartir les quatre places a parts iguals. Tanmateix, en el seu global es mantindria la majoria conservadora.

Quedaria, per tant, la composició de la cúpula. Dóna la impressió que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría s'orienta, òbviament, cap a l'elecció d'un president conservador però després de l'experiència de Pérez Cobos, president amb carnet del partit, s'inclinaria per una opció menys estrident.

Una tendència que suposaria allunyar-se de l'opció d 'Andrés Ollero, exdiputat del PP durant disset anys i ex portaveu de les comissió del Educació i Justícia al Congrés dels Diputats.

Fonts jurídiques estimen que tampoc donen suport a Ollero les seves relacions personals, qualificades com tirants en alguns casos, amb la resta dels magistrats del Tribunal Constitucional.

La vicepresidència, per una barcelonina

La presidència del TC serà conservadora. I en la vicepresidència se situa a Encarna Roca. Una bilbaïna, Adela Asúa, seria substituïda per una barcelonina, Encarna Roca.

La possibilitat que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría proposi a Roca per la presidència del Tribunal Constitucional no sembla contemplar-se, segons les fonts consultades. El PP no vol cedir la presidència, assenyalen aquestes fonts, però és que, a més, la magistrada catalana prefereix un segon pla, compatible amb la presidència d'una de les dues sales del TC.

L'opció, per tant, seria la d'una presidència de qui va ser magistrat de la sala del contenciós-administratiu del Tribunal Suprem, Juan José González Rivas, que va accedir al TC en 2012 juntament amb Roca, Ollero, i Fernando Valdés, i la vicepresidència per Roca.