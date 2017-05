Tardà demana a la ciutadania que entengui la "improvisació" del Govern en el referèndum

L'acord del Govern per licitar la compra de 8.000 urnes per al referèndum desbloqueja el conflicte intern a l'executiu que, com va publicar l'ARA, va viure amb tensió la presa de decisió de qui havia de fer el pas.

"Evidentment que estem improvisant", ha assegurat el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que ha demanat comprensió en la ciutadania. "Estem improvisant, com ho va fer Macià quan va proclamar la República", ha afegit el dirigent republicà, que ha subratllat en una entrevista a TV3 el caràcter "titànic i extraordinari" del Procés.

Tardà ha assenyalat que l'organització d'un referèndum d'independència "no s'havia fet mai" i ha remarcat que ningú "havia previst què passaria". Aquest fet, segons ha afirmat, justifica la "improvisació" de l'executiu en l'organització de la votació, juntament amb l'actitud hostil del govern espanyol. "Ens ho posen molt difícil", ha sentenciat.

Els embats de l'Estat

El portaveu republicà s'ha mostrat convençut que els col·legis electorals s'obriran el dia del referèndum -previst per a la segona quinzena de setembre o la primera setmana d'octubre-, tot i els embats de l'Estat. "Si venen a buscar-nos quedaran retratats i perdran", ha dit Tardà, per bé que ha reconegut que les "inhabilitacions, les multes i les amenaces de presó fan patir". Malgrat tot, el diputat d'ERC ha remarcat que la "democràcia és invencible".

Jordi Sànchez celebra el canvi de rumb

El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha celebrat l'acord del Govern. Així ho ha expressat a Twitter, on ha adjuntat dues portades de l'ARA: en la primera, de l'11 d'abril, s'hi pot llegir 'Tensió al Govern per decidir qui compra les urnes', mentre que la segona és la d'aquest divendres, en què s'explica que s'ha arribat a un acord per adquirir-les. Sànchez ha acompanyat les fotografies amb un missatge d'optimisme: " Entre les dues notícies hi ha més de 23 dies. Hem sortit d'un camí fosc i perdedor a un altre lluminós i guanyador".