'The New York Times' parla de "la falta de comunicació" entre els Mossos i la Policia espanyola

El diari nord-americà ' The New York Times' ha publicat un article on es pregunta com l'imam de Ripoll va passar desapercebut per les autoritats policials estatals i catalanes. En el text, el diari nord-americà exposa la "falta de comunicació" entre els cossos policials i la legislació espanyola i catalana.

El 'The New York Times', de fet, justifica aquest fet explicant que la relació entre els governs espanyols i catalans "ja era tensa" abans dels atemptats fruit del procés sobiranista i "l'esforç" del Govern per "guanyar la independència". En l'article, però, també s'explica que les "autoritats policials catalanes" ja havien reclamat "des de feia temps" poder treballar amb organismes d'intel·ligència internacional com la CIA.

En l'article, de fet, també s'explica que la informació recollida per la "intel·ligència antiterrorista" no arriba a les autoritats locals. El diari nord-americà explica que l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va criticar que la informació que "algú va tenir" no va arribar a la capital del Ripollès. A l'article, 'The New York Times' també desgrana els antecedents de l'imam.