Trama Wars, el nou joc de Podem per acabar amb la corrupció

Podem ha posat en circulació un nou joc perquè els seguidors de la formació lila donin el seu suport simbòlic a la moció de censura contra el PP. ¡Utilitza la fulminant mirada de Pablo Iglesias per enfrontar-te a La Trama i a Rajoy acompanyant al Tramabús per als llocs claus de la corrupció a Espanya!". Així es presenta Trama Wars, que està disponible a Google Play per als seguidors de la formació lila. Una paròdia que permet acabar amb polítics com Felipe Gonzalez, José María Aznar, Esperanza Aguirre o Jordi Pujol. El joc, que consta de vint nivells, finalitza amb un enfrontament cara a cara amb el president Rajoy per expulsar-lo del govern. També apareixen altres personatges com Inda o Díaz Ferrán, que pronuncien algunes de les seves cèlebres frases dedicades al líder de Podem com «Comunista!», «Etarra!» o «Friki!», abans de ser fulminats. Chaotic Kingdoms ha estat l’encarregada de desenvolupar aquesta aplicació similar al clàssic joc del Pang i espera repetir l’èxit de Casta Wars, el seu anterior producte.