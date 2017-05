El Tramabús arriba aquest dimecres a Barcelona i pararà davant l'antiga seu de CDC i la Generalitat

L'autobús de Podem que denuncia la corrupció, el Tramabús, arribarà aquest dimecres a Barcelona i s'hi quedarà fins divendres. El recorregut preveu fer una parada davant de l'antiga seu de CDC al carrer Còrsega i finalitzar el trajecte a la plaça Sant Jaume, davant el Palau de la Generalitat.

Segons fonts de Podem, el Tramabús iniciarà el recorregut "per destapar la trama catalana" davant de la seu de CaixaBank, a l'avinguda Diagonal, on el secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, farà declaracions als mitjans.

Després, es dirigirà a la seu de CDC pels casos de presumpta corrupció que concerneixen al partit, passant per les seus de les consultores PriceWaterhouseCoopers (PwC), Deloitte, i els despatxos d'advocats Garrigues i Cuatrecasas.

La següent parada del Tramabús tindrà lloc davant del Palau de la Música, del qual Fèlix Millet va ser president i va confessar que l'havia saquejat. "És l'epicentre de la trama catalana per culpa del cas Millet que ha acabat sent el cas CDC amb el seu presumpte finançament irregular", al·leguen des de Podem. El final del recorregut serà la plaça Sant Jaume de la capital catalana.

Entre els passatgers del Tramabús hi haurà el coautor del llibre 'Llums i Taquígrafs, Atles de la corrupció, el frau i la impunitat', Àlex Romaguera; l'autor del llibre 'Crema Catalana, amiguismo, corrupción y otras miserias' i 'La Casta, quiénes son y cómo actuan', Rafa Burgos, i un membre de l'Observaotri del Deute en la Globalització i de la Plataforma Ciutadana del Deute.

El Tramabús inclou imatges de polítics com els expresidents José María Aznar i Felipe González , així com de l'ex portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid, Esperanza Aguirre , l'expresident de Caja Madrid Miguel Blesa , el de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán o l'extresorer del PP Luis Bárcenas fent una botifarra. També hi apareix l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol .