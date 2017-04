Tret de sortida oficial (6 mesos després del cop a Ferraz) a les primàries del PSOE del 21 de maig

Més de tres mesos després que Pedro Sánchez anunciés las seva candidatura a les primàries del PSOE, la gestora finalment ha posat en marxa la maquinària electoral per escollir nou secretari general del partit. El comitè federal aprova aquest dissabte el calendari de les primàries, que se celebraran el 21 d'agost. La recollida d'avals de cada candidatura començarà després de les vacances de Setmana Santa. L'exlehendakari basc Patxi López confia que a partir d'ara "es deixi enrere l'agressivitat dels últims dies" i no vol entrar en una "batalla d'avals" per veure ja qui té més suport abans de la votació final. Així s'ha expressat en declaracions als periodistes a l'entrada del comitè federal. La recollida d'avals en el fons és un baròmetre de cap on poden anar els resultats.

"Estem davant d'un comitè federal que ha d'obrir un temps d'elecció interna, un un congrés federal que desitgem que serveixi per enfortir el projecte socialista, per escollir un nou lideratge per poder-nos immediatament convertir en alternativa al PP en unes noves eleccions", ha dit el portaveu de la gestora, Mario Jiménez, només començar la reunió. Sánchez és l'únic dels precandidats que no és present al comitè federal. Tant Patxi López com la presidenta andalusa, Susana Díaz, hi tenen un lloc reservat.

Page condiciona el seu futur a que guanyi Díaz

La majoria de barons ja no amaguen el seu suport a Díaz, encara que sigui des de Ferraz, i més després de l'acte oficial de presentació de la seva candidatura en diumenge passat a Madrid amb tota la vella guàrdia. El president manxec, Emiliano García Page, ha anat un pas més enllà aquest dissabte i ha condicionat el seu futur dins del partit a que guanyi la presidenta andalusa. "Ara estem en la rampa d'enlairament amb el vertigen i l'acceleració que suposen i que determinaran i molt la perspectiva i l'agenda personal de molts, que posposem qualsevol decisió personal per als pròxims anys", ha assenyalat, apuntant que "en funció del que passi a Madrid es decantarà de forma coherent o incoherent a la resta dels territoris".

Aval acord PSOE-PSC

El comitè federal també ha avalat aquest dissabte l'acord entre el PSOE i el PSC tancat fa setmanes. La gestora volia tancar per complet aquesta crisi per endinsar-se en el debat congressual, i s'ha aprovat per un sol vot en contra, el d'Alberto Domínguez, d'Esquerra Socialista de Catalunya.

Aprobado el acuerdo PSOE-PSC con un solo voto en contra pic.twitter.com/rlqvAz29AB — PSOE (@PSOE) 1 de abril de 2017

Iceta aprofita per vendre el seu llibre

Vista la tranquil·litat d'aquest comitè federal respecte els anteriors, el primer secretari del PSC ha aprofitat per fer propaganda del seu llibre, titulat 'La Tercera Vía. Puentes para el acuerdo' (Catarata, 2017) i que porta incorporada la Declaració de Granada en l'annex. Ha regalat un exemplar tant a Díaz com a Patxi López i al president de la gestora, Javier Fernández.

Sí a la ponència marc

L'últim aval del comitè ha estat a la ponència marc de cara el congrés i que han coordinat el diputat Eduardo Madina i l'economista José Carlos Díaz. La proposta, entre d'altres, defensa tornar a l'Estatut per resoldre l'encaix de Catalunya dins d'Espanya. La ponència aterrarà després de Setmana Santa a totes les organitzacions locals per poder elaborar un text final de cara el congrés. El que es deixarà per a la nova direcció, però, serà la reforma dels estatuts del partit. La gestora pretenia esmenar-los abans d'hora però al final s'ha fet enrere i deixa el debat sobre el model de la formació per a qui guanyi en les primàries.