Tretze aspirants als òrgans de direcció dels comuns van tenir més vots que Colau

Els resultats de l'assemblea fundacional del nou partit dels comuns han deixat algunes dades potser sorprenents. Segurament, la més rellevant és que 13 candidats als òrgans de direcció transitoris de la nova formació –l'executiva i la coordinadora– van aconseguir més vots que Ada Colau, la persona que ha comandat el procés d'aquest espai cap a la constitució d'un partit. L'alcaldessa de Barcelona va obtenir 3.983 vots, molt per sobre dels altres cinc aspirants a caps de llista de la coordinadora. Ara bé, és una xifra per sota de la que havien obtingut altres candidats que es presentaven a completar les llistes.

Al mateix òrgan que Colau, la coordinadora, vuit persones van obtenir més suports: Laia Ortiz (4.186), Janet Sanz (4.136), Maria Freixanet (4.116), Joan Subirats (4.106), Gala Pin (4.079), Hakima Abdoun (4.054), Aina Vidal (4.046) i Jaume Asens (4.042).

Pel que fa a l'executiva, on Xavier Domènech va ser escollit com a cap de llista, hi ha cinc persones que van obtenir més vots que Colau: el mateix Domènech (4.451), Ernest Urtasun (4.339), Vicenç Navarro (4.286), Lucia Martín (4.189) i Gerardo Pisarello (4.106).

D'aquests 13 candidats, quatre són d'ICV –Ernest Urtasun, Laia Ortiz, Janet Sanz i Maria Freixanet–, un de Podem –Vicenç Navarro– i la resta de Barcelona en Comú o independents.

El mètode de votació a l'assemblea era per llistes obertes, de manera que cada elector podia votar lliurement cada candidat amb independència de quina llista integrés. A la votació de la coordinadora, com que les llistes eren molt més llargues, es podia votar tota la llista sencera. Aquesta opció, però, no implicava que el cap de llista quedés directament seleccionat, sinó que s'havia de fer a part. Aquesta circumstància va provocar que algú es pogués haver "oblidat" de votar el cap de llista. Segons apunten fonts de la confluència, aquest sistema de votacions va generar alguna protesta entre els electors i reconeixen que era una mica "complicat" d'entendre.